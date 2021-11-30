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高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

尿布童低溫雨夜徘徊街頭哭泣 媽大驚：不是在家睡覺？

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區日前有1名包尿布幼童，大雨、低溫夜裡光著腳丫，只穿短袖T恤、沒穿褲子獨自在街上放聲大哭。員警將他帶回派出所，買消夜、換尿布、找卡通，十分忙碌卻問不到地址，只好挨家挨戶按門鈴。媽媽看到警察手機秀出兒子照片，大驚：不是在床上睡覺嗎？

三重警分局慈福派出所警員王瑄珮、吳育燐，20日晚間9時30分巡邏時接獲通報，立刻趕往三重區三和路、仁美街口，發現這名迷路大哭的3歲男童。當時下著大雨，氣溫只有16度，連忙帶回派出所安撫。

警員王瑄珮聽他說肚子餓，馬上去買波霸奶茶、地瓜球、雞塊、薯條，看他尿布濕了，趕快買一大包來換，他說想看卡通「波力」，隨即上網搜尋影片，十分忙碌。但還是套不出話，男童連自己的名字都說不清楚，令人傷透腦筋。

時間已經過了晚上10點，又不方便請里長廣播，警員吳育燐只好返回尋獲現場，拿著男童的照片挨家挨戶按門鈴，大約問了30戶，終於在相距150公尺外，找到孩子的家。

媽媽大吃一驚說，稍早在三樓臥室哄孩子入睡，自己才到四樓處理其他家務，沒想到他自行溜下樓出門。她趕緊帶了孩子的外套、長褲、鞋子趕到派出所，再三向警方致謝後將寶貝兒子抱回家。

3歲男童包尿布在低溫雨夜的街上迷路，衣著單薄沒穿鞋、褲，警員王瑄珮耐心陪伴。圖／警方提供
3歲男童包尿布在低溫雨夜的街上迷路，衣著單薄沒穿鞋、褲，警員王瑄珮耐心陪伴。圖／警方提供
3歲男童包尿布在低溫雨夜的街上迷路，衣著單薄沒穿鞋、褲，警員王瑄珮耐心陪伴。圖／警方提供
3歲男童包尿布在低溫雨夜的街上迷路，衣著單薄沒穿鞋、褲，警員王瑄珮耐心陪伴。圖／警方提供
警方好不容易找到媽媽，她趕緊帶外套、長褲、鞋子到派出所接回寶貝兒子。圖／警方提供
警方好不容易找到媽媽，她趕緊帶外套、長褲、鞋子到派出所接回寶貝兒子。圖／警方提供

警察

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