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96歲翁騎單車遭怪風吹倒 見警嘆：天太冷爬不起來

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中趙姓老翁(96歲)日前獨自騎乘單車出門，怎料地方寬闊、風勢太大，才不到500公尺就摔倒在地，又因氣溫驟降，導致趙翁身子較不靈活，無法自行爬起，警方到場查看其傷勢，所幸並無大礙，趙翁亦表示無須送醫，在警、消一同護送之下平安返家。

台中市第三警分局東區所巡佐王坤煜、警員蔡孟涵於27日18時許接獲報案，民眾表示東區環中路上有名老翁跌倒在地，警員到場查看，發現趙姓老翁倒在地上，單車也倒在一旁，擔心他身體狀況，立即請救護人員到場協助。

趙姓老翁向警方表示，自己平時在晚餐後，都會騎單車在住家附近運動一下，但沒注意到氣溫驟降，穿著較單薄，身子沒平時靈活，加上地方空曠，一陣強風突然吹起，才會摔倒在地爬不起來；趙翁向警、消表示自己狀況無礙，無須就醫，但見他年事已高，又身著單薄，擔心會再發生意外，警方便與救護人員，連人帶車，將趙翁護送返家。

趙翁平時與女兒居住，當天上班並不在家，她向警方表示，父親雖已近百歲高齡，但身子還是很硬朗，平常都會騎著腳踏車到住家附近運動，這次不慎跌倒多虧有員警即時協助，才能讓年邁的父親安全返家，免於發生意外。

台中市第三警分局提醒，近日氣溫由溫暖急速變冷、日夜溫差又大，請民眾多加留心家中長者身體狀況，如有外出請加穿足夠保暖衣物，避免著涼。警方也呼籲，高齡者晨起運動或深夜外出時，應穿著顏色鮮豔的衣服，於腳踏車裝設後座警示燈，以提高自行車早晨及黃昏行駛時的辨識度，有效防制事故發生。

台中趙姓老翁(96歲)日前獨自騎乘單車出門，怎料風勢太大，才不到500公尺就摔倒在地，又因氣溫驟降，趙翁無法自行爬起，在確認身體狀況無虞後，警、消共同護送趙翁平安返家。記者劉柏均／翻攝
台中趙姓老翁(96歲)日前獨自騎乘單車出門，怎料風勢太大，才不到500公尺就摔倒在地，又因氣溫驟降，趙翁無法自行爬起，在確認身體狀況無虞後，警、消共同護送趙翁平安返家。記者劉柏均／翻攝
台中趙姓老翁(96歲)日前獨自騎乘單車出門，怎料風勢太大，才不到500公尺就摔倒在地，又因氣溫驟降，趙翁無法自行爬起，在確認身體狀況無虞後，警、消共同護送趙翁平安返家。記者劉柏均／翻攝
台中趙姓老翁(96歲)日前獨自騎乘單車出門，怎料風勢太大，才不到500公尺就摔倒在地，又因氣溫驟降，趙翁無法自行爬起，在確認身體狀況無虞後，警、消共同護送趙翁平安返家。記者劉柏均／翻攝

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