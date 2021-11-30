台中自來水工程意外 工人被吸進水管送醫不治

自來水公司進行汰換鯉魚潭廠原水站蝶閥工程及台中綠空廊道備援送水改接工程，今天上午在潭子區人和路進行工程時，1名工人突被負壓的水管吸進去，救出後送醫不治。

自來水公司進行汰換鯉魚潭廠原水站蝶閥工程及台中綠空廊道備援送水改接工程，台中市多區為施工停水47小時。但台中市消防局上午11時30分接獲民眾通報，潭子區人和路和中山路三段的交叉路口，更換地下水道管線工程，1名工人不慎發生意外。

自來水公司表示，50歲曾姓工人進行停水改接，切掉鋼板時，被負壓的水管吸進去，救出時已無呼吸心跳，送醫急救仍不治。

勞動部職業安全衛生署職業安全衛生中心表示，初步了解，曾男未穿著防護衣，切管時遭負壓水管吸入致死，目前已暫時停工，要求業者改善。因包商已涉及違反職業安全衛生法，最高可處新台幣30萬元罰款，台水因監督管理不周，最高可罰15萬元，因過失致死，並需負刑法責任。