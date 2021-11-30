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拆水泥廠怪手司機活埋不治 勞檢：未控制拆除物穩定致災
東南水泥廠今天近午在進行拆除工程時，傳出噴霧塔倒塌事故，造成包商一輛怪手連同翁姓司機被掩埋，送醫不治。高雄市勞工局勞檢處表示，初步調查拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬，並追究相關刑責。
勞工局勞檢處表示，今天上午11點50分許，炯德營造公司於高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除工程，拆除作業的破碎機翁姓司機，被鄰近準備拆除的噴霧塔因倒塌壓住，受困駕駛室內，救出後送高雄榮總急救，還是不治。
高雄市副市長林欽榮與勞工局長周登春，都趕往現場了解。勞檢初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法第6條第裁罰3至30萬，並追究相關刑責。
勞檢處呼籲雇主拆除構造物時，進行拆除作業時應隨時注意控制拆除構造物的穩定性及拆除順序。勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求施工業者設置安全設施，防止類似職業災害，企業或勞工若需安全衛生及防災協助，可洽詢勞檢處07-7336959。
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