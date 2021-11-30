拆水泥廠怪手司機活埋不治 勞檢：未控制拆除物穩定致災

東南水泥廠包商進行拆除工程時，傳出噴霧塔倒塌事故，造成一輛怪手連同翁姓駕駛被掩埋，送醫不治。記者劉學聖／攝影 東南水泥廠今天近午在進行拆除工程時，傳出噴霧塔倒塌事故，造成包商一輛怪手連同翁姓司機被掩埋，送醫不治。高雄市勞工局勞檢處表示，初步調查拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬，並追究相關刑責。

勞工局勞檢處表示，今天上午11點50分許，炯德營造公司於高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除工程，拆除作業的破碎機翁姓司機，被鄰近準備拆除的噴霧塔因倒塌壓住，受困駕駛室內，救出後送高雄榮總急救，還是不治。

高雄市副市長林欽榮與勞工局長周登春，都趕往現場了解。勞檢初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法第6條第裁罰3至30萬，並追究相關刑責。