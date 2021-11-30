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影／高雄水泥廠工安意外 怪手駕駛被重壓無生命跡象
高雄東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天中午左右發生工安意外，疑似廠方在拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，剛好壓中在下方作業的怪手，高達上百噸的水泥及鐵塊倒塌重壓，現場揚起濃厚灰塵，42歲翁姓司機被救出時無生命跡象，救護人員緊急將他送高雄榮總急救，東南水泥吳姓總經理已趕赴廠區了解，他表示，拆廠工程委託包商處理，已進行一個多月，會徹底了解事發原因，當前以救人為優先。勞工局勞動檢查處也派人前往現場檢查。
東南水泥拆廠是呼應高雄市政府的「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，同時拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象。東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。
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