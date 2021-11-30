水管改接工人遭負壓吸入命危 水公司：停工恐影響供水

自來水公司在今、明兩天進行水管改善工程，但今天有水公司外包廠商在潭子區人和路進行水管改接工程時，曾姓工人在水管開口敲擊管壁後，因水管內外壓力不同，開口一敲開後，曾遭「負壓」吸入管線內，當時管線內已無水，曾被救出時已無生命跡象，水公司中區工程處副處長趙文燦說，目前已停工，若未來勞檢處勒令停工命改善的話，可能會影響後續供水時程。

自來水公司中區工程處副處長趙文燦說，今天施工的是水公司外包的廠商，案發時間為今天上午11時許，施工地點為潭子區中山路三段、人和路口附近，當時該處正在進行管線改接工程，年約50歲的曾姓工人當時在水管的開口處，敲擊管壁開口，以利後續改接作業，當時管線內已無水。

趙文燦說，工人敲擊管壁後，切開口處的管壁突然掉落，造成開口處因為管線內外的壓力不同，有了一股「負壓」的吸入力量，當時蹲在管壁開口附近的曾姓工人就被吸入管內，距離開口處約5至6公尺，其他工人等到壓力平衡後，趕緊將曾救出，不過曾被救出時，已無生命跡象，目前正在署立豐原醫院急救。

他說，目前正在等待檢警單位及台中市勞檢處到場調查，釐清案發原因，不過過去管線改接工程進行時，未曾發生過類似意外，如果勞檢處勒令停工的話，會影響到後續供水的進度。