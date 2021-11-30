聽新聞
test
0:00 / 0:00
水管改接工人遭負壓吸入命危 水公司：停工恐影響供水
自來水公司在今、明兩天進行水管改善工程，但今天有水公司外包廠商在潭子區人和路進行水管改接工程時，曾姓工人在水管開口敲擊管壁後，因水管內外壓力不同，開口一敲開後，曾遭「負壓」吸入管線內，當時管線內已無水，曾被救出時已無生命跡象，水公司中區工程處副處長趙文燦說，目前已停工，若未來勞檢處勒令停工命改善的話，可能會影響後續供水時程。
自來水公司中區工程處副處長趙文燦說，今天施工的是水公司外包的廠商，案發時間為今天上午11時許，施工地點為潭子區中山路三段、人和路口附近，當時該處正在進行管線改接工程，年約50歲的曾姓工人當時在水管的開口處，敲擊管壁開口，以利後續改接作業，當時管線內已無水。
趙文燦說，工人敲擊管壁後，切開口處的管壁突然掉落，造成開口處因為管線內外的壓力不同，有了一股「負壓」的吸入力量，當時蹲在管壁開口附近的曾姓工人就被吸入管內，距離開口處約5至6公尺，其他工人等到壓力平衡後，趕緊將曾救出，不過曾被救出時，已無生命跡象，目前正在署立豐原醫院急救。
他說，目前正在等待檢警單位及台中市勞檢處到場調查，釐清案發原因，不過過去管線改接工程進行時，未曾發生過類似意外，如果勞檢處勒令停工的話，會影響到後續供水的進度。
台灣自來水公司今天因進行「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」及「台中路綠空廊道備援送水管（一）之一改接工程」，台中市市區將將從當天上午9時開始，停水47小時，至下個月2日上午8時。停水用戶達17.8萬戶，降壓供水1.3萬戶，共影響19.1萬戶，也是台中市「供五停二」後最大規模停水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言