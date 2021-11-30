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宜蘭龍德造船廠職安意外1死1傷 遭勒令停工

中央社 / 宜蘭縣30日電

宜蘭縣消防局表示，位於蘇澳鎮的龍德造船廠內30日發生2名工人在建造中的船艙中昏倒，1人OHCA（到院前心肺功能停止），1人意識不清，都已送醫急救。（宜蘭縣消防局提供） 中央社
宜蘭縣消防局表示，位於蘇澳鎮的龍德造船廠內30日發生2名工人在建造中的船艙中昏倒，1人OHCA（到院前心肺功能停止），1人意識不清，都已送醫急救。（宜蘭縣消防局提供） 中央社

宜蘭縣政府表示，蘇澳鎮龍德造船廠某廠區今天發生職安意外，造成1名工人死亡、1名工人受傷，勞動部職業安全衛生署經初步調查後，已勒令廠方暫時停工接受進一步調查。

宜蘭縣消防局上午8時17分獲報，指稱蘇澳鎮龍德造船廠某廠區內2名工人在建造中的船艙中昏倒，1名39歲陳姓工人OHCA（到院前心肺功能停止），送往台北榮民總醫院蘇澳分院急救；另一名32歲陳姓工人意識不清，送往羅東聖母醫院急救。

台北榮民總醫院蘇澳分院表示，39歲陳姓工人到院經搶救後，已宣告不治。

羅東聖母醫院指出，32歲陳姓工人到院經搶救後，已清醒無生命危險。

宜蘭縣政府勞工處發布新聞稿表示，初步了解，這起意外因在局限空間作業時，疑似未進行通風換氣作業，導致艙內氣體氧氣濃度不足及疑似化學物質累積，造成勞工昏迷。

勞工處指出，事業單位從事局限空間與缺氧等高風險作業時，應落實職業安全衛生法相關規定，避免無關人員進入，且作業前須先完成通風換氣、氧氣與有害氣體測定等事宜，作業時也要有專人監督現場氧氣濃度情況。

勞工處說明，職安署經初步調查後，已勒令廠方暫時停工，接受進一步調查及輔導，縣府也將辦理職業災害勞工慰助相關事宜。

蘇澳 宜蘭

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