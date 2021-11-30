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基隆男酒後常跳田寮河 今消防救溺又看到「熟面孔」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人看到以為溺水報案。消防人員前往救溺，發現是「熟面孔」，架梯並勸他上岸。洪男去年10月間也曾酒後僅穿內褲跳進迴船池游泳，後來體力不支，緊抓護岸基樁求救。鄰居說，洪男酒後會跳進迴船池，他們見怪不怪，但路人看到可能會報案，浪費救難資源。

據了解，年約60的洪男 獨自居在東信路家中，平日靠社會福利金度日。鄰居說，洪靠社會愛心生活，但不知感恩，反而拿社福補助款買酒喝，酒後還脫序，很不應該。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午接獲報案，有名男子躺在田寮河迴船池，警方同步接獲報案。警、消到場發現是洪男，也非溺水，合力勸導他上岸。洪男最後站上施工中的汙水截流管，再由消防人員架梯助他上岸，在給予口頭告誡，確認安全無虞後讓他離去。

基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市洪姓男子今午酒後跳入田寮河迴船池，路人以為有人溺水報案，消防人員架梯助他上岸。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 溺水

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