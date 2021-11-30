呼應高市美化門戶…東南水泥拆廠出意外 林欽榮到場勒令停工

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊42歲翁姓怪手司機，翁男遭壓1個多小時被救出，已無生命跡象，送高雄榮總搶救。高雄市副市長林欽榮今天從議會一結束就趕往東南水泥廠區，林欽榮說，現場不是高難度施工作業，是否有落實SOP流程，一定會查明，已要求廠商立即停工，徹底改善才能再進行工程。

林欽榮說，東南水泥舊廠區面積有10多公頃，廠域寬廣，委託廠商拆除廠內設備已進行數個月，沒有趕工問題，若廠商依據SOP作業，應該不會出狀況，施工安全防護出現漏洞釀工安意外，勞工局勞檢處等官員第一時間已到廠調查，市府已勒令廠商停工。

東南水泥總經理吳長直表示，他第一時間趕赴廠區了解，拆廠工程已進行一段時間，工程委託包商處理，一切按進度進行，會徹底了解事發原因，當前以救人為優先。

警方調查，今天上午11點23分左右接獲報案，獲知正在進行拆廠工程的東南水泥廠內有人受傷，炯德營造股份有限公司在高楠公路3巷1號承造東南水泥廠拆除工程，疑因進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓住42歲翁姓怪手司機，經過1個多小時搶救，12點40分左右，翁男被救出，由女友陪同高雄榮總急救。勞工局勞動檢查處也派人前往現場檢查。