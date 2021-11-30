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拆廠工程釀意外怪手司機無生命跡象 東南水泥老總：救人優先

聯合報 / 記者陳玫伶陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊怪手，42歲翁姓司機被救出時無生命跡象，送高雄榮總搶救。東南水泥吳姓總經理已趕赴廠區了解，他表示，拆廠工程委託包商處理，已進行一個多月，會徹底了解事發原因，當前以救人為優先。

警方調查，今天上午11點23分左右接獲報案，獲知正在進行拆廠工程的東南水泥廠內有人受傷，炯德營造股份有限公司在高楠公路3巷承造東南水泥廠拆除工程，疑因拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓住正在作業的怪手，經過一番搶救，12點40分左右，救出42歲翁姓司機，已無生命跡象，救護人員緊急將他送高雄榮總急救，他女友在一旁陪同。勞工局勞動檢查處也派人前往現場檢查。

東南水泥拆廠是呼應高雄市政府的「左營高鐵門戶計畫」，運用左營高鐵站交通樞紐優勢，連結南部半導體S廊帶，同時拆除半屏山南麓東段舊廠址，啟動綠美化改變高雄門戶第一印象。東南水泥舊廠第一階段是拆除3支煙囪、碎石機房、黏土庫料房等。

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影
東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，擊中作業中的怪手。記者劉學聖／攝影

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