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影／嚇！維修水管不慎 工人直接被水沖走

聯合報 / 記者林佩均陳宏睿／台中即時報導

台灣自來水公司在今、明兩天停水進行改善工程，未料今天上午11時許，有工人在潭子區人和路維修水管時，疑施工不慎掉落水管內，遭水沖走，警、消獲報到場時，將受困的工人救出，但工人已無生命跡象，目前已送往台中慈濟醫院急救，是否涉及工安意外，有待後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心表示，掉落水管的工人年約50歲、男性，救出時已無生命跡象，已送往台中慈濟醫院急救，是否涉及工安意外，有待相關單位調查釐清，已通報台中市警局、勞工局介入調查。

台灣自來水公司今天因進行「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」及「台中路綠空廊道備援送水管（一）之一改接工程」，台中市市區將將從當天上午9時開始，停水47小時，至下個月2日上午8時。停水用戶達17.8萬戶，降壓供水1.3萬戶，共影響19.1萬戶，也是台中市「供五停二」後最大規模停水。

台中市潭子區一名工人今早在潭子區人和路維修管線時，疑施工不慎掉落水管，經救出時已無生命跡象。圖／讀者提供
台中市潭子區一名工人今早在潭子區人和路維修管線時，疑施工不慎掉落水管，經救出時已無生命跡象。圖／讀者提供
台中市潭子區一名工人今早在潭子區人和路維修管線時，疑施工不慎掉落水管，經救出時已無生命跡象。圖／讀者提供
台中市潭子區一名工人今早在潭子區人和路維修管線時，疑施工不慎掉落水管，經救出時已無生命跡象。圖／讀者提供

停水 台中市 工安

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