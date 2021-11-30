影／嚇！維修水管不慎 工人直接被水沖走

台灣自來水公司在今、明兩天停水進行改善工程，未料今天上午11時許，有工人在潭子區人和路維修水管時，疑施工不慎掉落水管內，遭水沖走，警、消獲報到場時，將受困的工人救出，但工人已無生命跡象，目前已送往台中慈濟醫院急救，是否涉及工安意外，有待後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心表示，掉落水管的工人年約50歲、男性，救出時已無生命跡象，已送往台中慈濟醫院急救，是否涉及工安意外，有待相關單位調查釐清，已通報台中市警局、勞工局介入調查。