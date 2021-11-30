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婦人抱滿月子急尋失竊嬰兒車 警：它衝到對街去了

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中黃姓女子日前抱著剛滿月的二兒子，在南屯區大墩路一處早餐店買早點，怎知暫放在店門口的嬰兒車竟不見了，警方獲報後調閱監視器協尋，發現嬰兒車並沒有不見，而是忘了固定煞車，從斜坡上滑到了對街，順利找到嬰兒車，黃女這才安心的帶著孩子返家。

台中第四警分局大墩所警員林偉翔26日10時許，接獲黃女報案有物品遺失，需要協助，警方到場後，見黃女不斷安撫懷中哭鬧的嬰兒，神情焦慮。

黃女向警方表示，自己丈夫在對岸工作，平時都是自己獨自一人照料2名幼子，早上送完大兒子到幼稚園上課，帶著剛滿月的二兒子到早餐店買早點，將嬰兒車暫放在店門口旁，才一轉眼時間，嬰兒車竟不翼而飛，加上懷裡的孩子不斷哭鬧，一時慌了手腳，情急之下才請想請警方幫忙。

林員在了解狀況後，先將黃女二人載回派出所休息，並隨即調閱路口監視器找尋嬰兒車，發現嬰兒車並沒有失竊，只是黃女一時疏忽，忘記將其固定煞車，嬰兒車才沿著斜坡，自動一路衝到對向車道，卡在公車站牌旁，所幸無釀成其他事故，車上物品亦無遺失，黃女見嬰兒車失而復得，這才放下心中大石，開心地返家。

大墩所所長曾一峯提醒民眾遇到突發狀況，第一時間保持冷靜，可撥打110報案專線請求員警協助，對於隨身貴重物品務必做到財不露白、不離身等細節，提升自我保護意識，有效降低危害發生之機率。

黃女手抱剛滿月的嬰兒買早餐，忘了將嬰兒車固定好，它便順著斜坡一路衝到對向車道，卡在公車站牌旁。記者劉柏均／翻攝
黃女手抱剛滿月的嬰兒買早餐，忘了將嬰兒車固定好，它便順著斜坡一路衝到對向車道，卡在公車站牌旁。記者劉柏均／翻攝
黃女為嬰兒車不見感到焦急，在警方協助之下，才知道是自己一時疏忽造成的烏龍，很感謝警員幫忙，並推著失而復得的嬰兒車，安心地帶兒子回家。記者劉柏均／翻攝
黃女為嬰兒車不見感到焦急，在警方協助之下，才知道是自己一時疏忽造成的烏龍，很感謝警員幫忙，並推著失而復得的嬰兒車，安心地帶兒子回家。記者劉柏均／翻攝

嬰兒 監視器 早餐

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