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桃園8旬婦失蹤20小時 警下班後不放棄在這裡找到人

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

南竹派出所警員劉庭宇清晨下班後返回現場，模擬失聯老婦可能路線，成功尋人。記者楊湛華／翻攝
南竹派出所警員劉庭宇清晨下班後返回現場，模擬失聯老婦可能路線，成功尋人。記者楊湛華／翻攝
桃園市一名82歲老太太前天上午獨自出門後遲未返家，家屬當天報案，但遲遲等不到人，心急如焚；受理員警對家屬焦急情緒感同身受，昨天清晨下班後，獨自返回現場，終於在路旁菜園中找到腳踝受傷、躺了一晚的老婦人，經送醫後無大礙，成功避免一場潛在悲劇。

蘆竹警分局指出，南竹派出所昨天0時許獲報，家住富國路一帶的82歲林姓老婦人前天早上10時許獨自出門後，一直沒有回家，家屬遍尋未果，便來向警方求助協尋。

受理警員劉庭宇獲報後，馬上抵達現場尋人，並挨家挨戶向附近民宅調閱監視器，但因地處偏僻，監視器數量不多，畫面中僅看得到她向前直走的身影，經一番搜尋仍然找不到人，便先返回派出所。

由於劉庭宇對家屬的焦急難安感同身受，昨天早上6時天亮下班後重返現場，以老婦人住處大門作為起點，模擬她可能的行走軌跡，隨後便在50公尺遠、路旁一處菜園中成功找到倒臥菜園內的林姓老婦；林婦被發現時雖然身體只有幾處輕微擦傷，但體力明顯十分虛弱，所幸經緊急送醫後已無大礙。

林婦獲救時表示，當時她是要到菜園內欣賞景色，但卻一時不慎踩空跌落，扭傷腳踝，因而倒地不起，躺在了菜園裡一整夜。

蘆竹分局表示，劉庭宇現年36歲，警專第26期畢業，這次秉持著「老吾老，以及人之老」的高度同理心，下班後仍獨自返回現場，搜尋可能被忽略的地點，最後成功尋人，避免了一場可能的悲劇，服務精神令人感佩。

蘆竹分局也呼籲，家中長者，因多關心留意其行動，並準備行動電話使其隨身攜帶，倘不幸遭遇危難時，方可自救。

南竹派出所警員劉庭宇（右）清晨下班後返回現場，模擬失聯老婦可能路線，成功尋人。記者楊湛華／翻攝
南竹派出所警員劉庭宇（右）清晨下班後返回現場，模擬失聯老婦可能路線，成功尋人。記者楊湛華／翻攝
8旬老婦身上多數輕微擦傷，意識衰弱，所幸經送醫後並無大礙。記者楊湛華／翻攝
8旬老婦身上多數輕微擦傷，意識衰弱，所幸經送醫後並無大礙。記者楊湛華／翻攝

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