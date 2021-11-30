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她接到假檢警電話提領80萬 多這一步保住養老金

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市林園區一名黃姓婦人疑似接到假檢警電話，到派出所查證，成功保住80萬養老金。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園區一名黃姓婦人疑似接到假檢警電話，到派出所查證，成功保住80萬養老金。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園區一名黃姓婦人接到電話，對方聲稱是台北檢察官，並表示黃婦洗錢又涉毒品案未開庭已遭通緝，要準備80萬現金交給檢察官監管，黃婦嚇得到銀行領錢，黃婦家人雖提醒黃婦可能是詐騙電話，但黃婦還是到派出所求證，經員警解說，才知道是遇到詐騙集團，直呼幸好錢還沒交出去。

黃姓婦人（68歲）本月25日下午接到電話，對方說他是台北檢察官，因黃婦涉嫌案件未到案已被通緝，黃婦聽到自己遭通緝已被嚇到，對方又叫她馬上準備現金80萬交給檢察官監管，黃婦原本已經到銀行提領現金，但家人知道後提醒黃婦可能是遇到詐騙，黃婦半信半疑下到派出所求證。

林園警分局員警見黃婦提著一袋現金，並慌張表示自己好像被通緝，員警聽完電話內容表示，這是常見的詐騙手法，歹徒假裝是檢警人員要求保管現金，但其實詐騙集團拿了錢就不見蹤影，黃女才恍然大悟，成功保住80萬元養老金。

林園分局表示，公務單位不會以電話方式要求民眾交付任何款項，民眾應多方查證，避免遭詐騙，如遇有疑似詐騙情形，可撥打反詐騙諮詢專線165或110報案，以免受騙。

高雄市林園區一名黃姓婦人疑似接到假檢警電話，到派出所查證，成功保住80萬養老金。記者陳玫伶／翻攝
高雄市林園區一名黃姓婦人疑似接到假檢警電話，到派出所查證，成功保住80萬養老金。記者陳玫伶／翻攝

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