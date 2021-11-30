快訊

台鐵又收恐嚇信 稱帶球棒、炸彈「屏東搭莒光號北上炸總統府」

民族改造令：中國洩密《絕密新疆文件》說了什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東鹽埔漁港漂流木遭竊 警阻百萬貴重木流入市面

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

漁業署雇請業者打撈、清除屏東縣新園鄉鹽埔漁港內及航道的漂流木，暫時堆放港邊作業區並拉起封鎖線，不久卻遭竊。保7總隊第8大隊循線追查，今天宣布破獲2起國有一級貴重木遭竊案，逮捕4人，阻止紅檜、櫸木及肖楠等價值約百萬的貴重木流入市面。

南部地區8月初的超大豪雨，大量的漂流木沖刷至河川及海岸，漁業署請人打撈清除後堆置屏東新園鹽埔漁港邊，廠商在現場圍起封鎖線，禁止民眾任意拾取。

警方8月中旬卻接獲民眾報案，指稱內有人偷搬港邊堆放的貴重漂流木，經循線追查，分析竊嫌可能行經路線及車體烤漆特徵，沿途查訪調查，最後鎖定2組共4人涉有重嫌。

經查，其中一件是住新園鄉的吳姓男子，8月11日下午雇用曾姓司機，以吊卡車拖運1支紅檜（重量1393公斤，市價約50萬），該車牌刻意汙穢並更換載運車輛，意圖掩飾犯阻擾警方辦案方向。

警方調閱監視器依車體烤漆特徵沿線查訪調查，最後查出該吊車為曾姓男子所有，吳、曾2人均坦承行竊。

蔡姓男子夥同郭姓友人於8月13日下午趁工作人員忙碌之際，以鏈鋸裁切港邊堆置的一級貴重漂流木，並搬上蔡妻所有的廂型車，蔡還提醒郭要小心別亂張貼到網路上，避免遭警方鎖定查緝。

警方持搜索票前往新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木計1081公斤、市價約40萬元。

兩案共起出遭竊貴重木計2474公斤，市價約100萬元。4人均被依違反森林法、竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，漂流木為全民所有，未經地方政府公告且符合相關規定，不得任意撿拾，以免觸法。若民眾擅自撿拾或搬運漂流木，依森林法規定，竊取森林主、副產物，將處1至7年有期徒刑，若為貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉等，加重其刑至二分之一，併科10至20倍罰金。

保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方掌握其中1案搬運木材貨車駛離的證據，並在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方掌握其中1案搬運木材貨車駛離的證據，並在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方日前持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方日前持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方日前持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝
保7總隊第8大隊破獲2起竊取國有一級貴重木案，警方日前持搜索票在屏東新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木。記者潘欣中／翻攝

漂流木 屏東縣 漁業署 偷竊

延伸閱讀

台南駕訓班教練車被偷 竊賊開到屏東肇事逃逸警方追查

收贓漂流檜木煉精油牟利 保七警逮2嫌送辦

相關新聞

高雄水泥廠拆除工程意外 怪手司機連人帶車遭埋

位於高雄巿楠梓區高楠公路的一家水泥廠，今天中午傳出水泥塔倒塌事故，造成一輛怪手連同司機被掩埋；消防獲報目前派員前往搶救，身分尚待釐清。

疑因氬氣外洩 龍德造船廠船艙焊接工人1死1傷

宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠今天上午發生2名工人在船艙作業時，疑似吸入不明氣體暈倒，消防人員救出2名男性，1人送醫不治；另1人意...

影／嚇！維修水管不慎 工人直接被水沖走

台灣自來水公司在今、明兩天停水進行改善工程，未料今天上午11時許，有工人在潭子區人和路維修水管時，疑施工不慎掉落水管內，...

拆廠工程噴霧塔倒塌壓怪手 東南水泥老總：救人優先

東南水泥楠梓舊廠拆除工程今天上午發生工安意外，疑似廠方在拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓擊怪手，42歲翁姓司機被...

婦人抱滿月子急尋失竊嬰兒車 警：它衝到對街去了

台中黃姓女子日前抱著剛滿月的二兒子，在南屯區大墩路一處早餐店買早點，怎知暫放在店門口的嬰兒車竟不見了，警方獲報後調閱監視...

桃園8旬婦失蹤20小時 警下班後不放棄在這裡找到人

桃園市一名82歲老太太前天上午獨自出門後遲未返家，家屬當天報案，但遲遲等不到人，心急如焚；受理員警對家屬焦急情緒感同身受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。