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影／屏東鹽埔漁港漂流木遭竊 警阻百萬貴重木流入市面
漁業署雇請業者打撈、清除屏東縣新園鄉鹽埔漁港內及航道的漂流木，暫時堆放港邊作業區並拉起封鎖線，不久卻遭竊。保7總隊第8大隊循線追查，今天宣布破獲2起國有一級貴重木遭竊案，逮捕4人，阻止紅檜、櫸木及肖楠等價值約百萬的貴重木流入市面。
南部地區8月初的超大豪雨，大量的漂流木沖刷至河川及海岸，漁業署請人打撈清除後堆置屏東新園鹽埔漁港邊，廠商在現場圍起封鎖線，禁止民眾任意拾取。
警方8月中旬卻接獲民眾報案，指稱內有人偷搬港邊堆放的貴重漂流木，經循線追查，分析竊嫌可能行經路線及車體烤漆特徵，沿途查訪調查，最後鎖定2組共4人涉有重嫌。
經查，其中一件是住新園鄉的吳姓男子，8月11日下午雇用曾姓司機，以吊卡車拖運1支紅檜（重量1393公斤，市價約50萬），該車牌刻意汙穢並更換載運車輛，意圖掩飾犯阻擾警方辦案方向。
警方調閱監視器依車體烤漆特徵沿線查訪調查，最後查出該吊車為曾姓男子所有，吳、曾2人均坦承行竊。
蔡姓男子夥同郭姓友人於8月13日下午趁工作人員忙碌之際，以鏈鋸裁切港邊堆置的一級貴重漂流木，並搬上蔡妻所有的廂型車，蔡還提醒郭要小心別亂張貼到網路上，避免遭警方鎖定查緝。
警方持搜索票前往新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木計1081公斤、市價約40萬元。
兩案共起出遭竊貴重木計2474公斤，市價約100萬元。4人均被依違反森林法、竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
警方呼籲，漂流木為全民所有，未經地方政府公告且符合相關規定，不得任意撿拾，以免觸法。若民眾擅自撿拾或搬運漂流木，依森林法規定，竊取森林主、副產物，將處1至7年有期徒刑，若為貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉等，加重其刑至二分之一，併科10至20倍罰金。
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