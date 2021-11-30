影／屏東鹽埔漁港漂流木遭竊 警阻百萬貴重木流入市面

漁業署雇請業者打撈、清除屏東縣新園鄉鹽埔漁港內及航道的漂流木，暫時堆放港邊作業區並拉起封鎖線，不久卻遭竊。保7總隊第8大隊循線追查，今天宣布破獲2起國有一級貴重木遭竊案，逮捕4人，阻止紅檜、櫸木及肖楠等價值約百萬的貴重木流入市面。

南部地區8月初的超大豪雨，大量的漂流木沖刷至河川及海岸，漁業署請人打撈清除後堆置屏東新園鹽埔漁港邊，廠商在現場圍起封鎖線，禁止民眾任意拾取。

警方8月中旬卻接獲民眾報案，指稱內有人偷搬港邊堆放的貴重漂流木，經循線追查，分析竊嫌可能行經路線及車體烤漆特徵，沿途查訪調查，最後鎖定2組共4人涉有重嫌。

經查，其中一件是住新園鄉的吳姓男子，8月11日下午雇用曾姓司機，以吊卡車拖運1支紅檜（重量1393公斤，市價約50萬），該車牌刻意汙穢並更換載運車輛，意圖掩飾犯阻擾警方辦案方向。

警方調閱監視器依車體烤漆特徵沿線查訪調查，最後查出該吊車為曾姓男子所有，吳、曾2人均坦承行竊。

蔡姓男子夥同郭姓友人於8月13日下午趁工作人員忙碌之際，以鏈鋸裁切港邊堆置的一級貴重漂流木，並搬上蔡妻所有的廂型車，蔡還提醒郭要小心別亂張貼到網路上，避免遭警方鎖定查緝。

警方持搜索票前往新園海邊、高雄林園、屏東萬丹等地，起出紅檜、櫸木及肖楠等貴重木計1081公斤、市價約40萬元。

兩案共起出遭竊貴重木計2474公斤，市價約100萬元。4人均被依違反森林法、竊盜罪嫌函送屏東地檢署偵辦。