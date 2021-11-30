新北工地深夜遭竊 小偷連螺絲起子也不放過

新北市淡水區某建築工地日前遭竊嫌侵入，警方趕抵現場，發現1輛轎車旁邊站了4個人，其中1人見警立刻拔腿狂奔，但很快就被逮，身上毒品也被搜出。警方在車內找到一批失竊電動工具，他們甚至連螺絲起子都偷。

警方是在26日午夜12點半，獲報淡水區崁頂三路1處建築工地有陌生人侵入，由於竊賊人數多，保全員暗中觀察連忙報警。淡水警分局水碓派出所警員洪嘉佑、邱顯崙、吳家甯與水源派出所警員陳銘宣分頭趕抵，便看見可疑1車4人。

其中43歲丁姓男子二話不說拔腿就跑，還邊掏口袋丟東西，但只跑300公尺就被壓制逮捕，路旁花圃則找到他剛剛扔棄的犯案手套及安非他命吸食器。51歲黃姓、29歲張姓、41歲黃姓男子趁亂企圖駕車逃離，但被警車阻擋去路，只能乖乖投降。

員警在他們的車上找到切割機2台、電鑽2支、以及打石機、水泥攪拌機、鼓風機、空壓機各1台，還有工具袋1個、鋸子1支、螺絲起子3支、板手2支、鐵撬2支、平頭鑿1支等建築工具。