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新北工地深夜遭竊 小偷連螺絲起子也不放過

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區某建築工地日前遭竊嫌侵入，警方趕抵現場，發現1輛轎車旁邊站了4個人，其中1人見警立刻拔腿狂奔，但很快就被逮，身上毒品也被搜出。警方在車內找到一批失竊電動工具，他們甚至連螺絲起子都偷。

警方是在26日午夜12點半，獲報淡水區崁頂三路1處建築工地有陌生人侵入，由於竊賊人數多，保全員暗中觀察連忙報警。淡水警分局水碓派出所警員洪嘉佑、邱顯崙、吳家甯與水源派出所警員陳銘宣分頭趕抵，便看見可疑1車4人。

其中43歲丁姓男子二話不說拔腿就跑，還邊掏口袋丟東西，但只跑300公尺就被壓制逮捕，路旁花圃則找到他剛剛扔棄的犯案手套及安非他命吸食器。51歲黃姓、29歲張姓、41歲黃姓男子趁亂企圖駕車逃離，但被警車阻擋去路，只能乖乖投降。

員警在他們的車上找到切割機2台、電鑽2支、以及打石機、水泥攪拌機、鼓風機、空壓機各1台，還有工具袋1個、鋸子1支、螺絲起子3支、板手2支、鐵撬2支、平頭鑿1支等建築工具。

4名嫌犯剛開始供稱只是來找人，卻無法說明到底找誰，也無法交代這批工具來源。後來警方請工地保全指認，並調閱監視器佐證，4嫌百口莫辯坦承侵入工地行竊搜刮電動工具。警詢之後將他們分別依竊盜罪嫌和違反毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。

43歲丁姓男子涉嫌偷竊，身上還有毒品吸食器，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
43歲丁姓男子涉嫌偷竊，身上還有毒品吸食器，被移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方在竊嫌的車上找到一批工地失竊的電動工具，他們甚至連螺絲起子都偷。記者林昭彰／翻攝
警方在竊嫌的車上找到一批工地失竊的電動工具，他們甚至連螺絲起子都偷。記者林昭彰／翻攝
另３名嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
另３名嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方在路旁花圃找到丁姓竊嫌扔棄的吸食器。記者林昭彰／翻攝
警方在路旁花圃找到丁姓竊嫌扔棄的吸食器。記者林昭彰／翻攝

淡水 建築

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