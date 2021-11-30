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疑因氬氣外洩 龍德造船廠船艙焊接工人1死1傷
宜蘭蘇澳鎮龍德造船廠今天上午發生工人在船艙焊接時，疑似吸入氬氣暈倒，另一工人要去救人也昏倒，工人被救出後1人送醫不治，另1人意識不清急救後已清醒。
39歲陳姓工人送醫時，沒有心跳呼吸，急救無效，10點多宣布死亡；另一名32歲陳姓工人送醫時暈厥、尿失禁，經搶救後已經清醒。
他說，在船艙焊接時，前一名疑似聞到外洩的「氬氣」導致暈倒，他看到想要進去救人，也昏迷倒地，很遺憾沒有救到同事。
據了解，今天上午8點多廠區打造的新船進出焊接作業時，39歲工人在船艙內突然暈倒，被發現時失去心跳呼吸；另一名工人在船艙進出口附近要去救人也昏迷，廠方人員見狀立即通報警消救人。
縣消防局8點17分獲報，出動南方澳、蘇澳、馬賽分隊救災人車前往，現場是一艘建造中的船艇，2人疑似吸入「氬氣」毒氣。意外發生後，全案已通報環保署毒災應變隊人員前來協助調查處理。
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