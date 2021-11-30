聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／囂張！老賊藉口借廁所偷手機 店家哭：好心被雷親
台北市一間餐廳日前快打烊時，突然有位老先生來詢問能否借廁所，店家看外頭飄雨就同意老先生進屋使用廁所，沒想到當店員都忙著收拾碗盤時，老先生竟然伸手進櫃台內偷走手機，事後店家看監視器發現，相當傻眼直呼「好心被雷親」。
網友將監視器畫面PO上《爆料公社》表示，當時店內還有其他客人在用餐，竊賊幾乎把上半身都探進櫃台內偷手機，光明正大行竊，令人看了相當傻眼。對此，網友也紛紛留言，「貴重物品絕對不離身」、「看起來像是『老』慣竊了」、「年關將近，小偷越來越多」、「糟蹋別人的好心」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言