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影／囂張！老賊藉口借廁所偷手機 店家哭：好心被雷親

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯／即時報導

台北市一間餐廳日前快打烊時，突然有位老先生來詢問能否借廁所，店家看外頭飄雨就同意老先生進屋使用廁所，沒想到當店員都忙著收拾碗盤時，老先生竟然伸手進櫃台內偷走手機，事後店家看監視器發現，相當傻眼直呼「好心被雷親」。

網友將監視器畫面PO上《爆料公社》表示，當時店內還有其他客人在用餐，竊賊幾乎把上半身都探進櫃台內偷手機，光明正大行竊，令人看了相當傻眼。對此，網友也紛紛留言，「貴重物品絕對不離身」、「看起來像是『老』慣竊了」、「年關將近，小偷越來越多」、「糟蹋別人的好心」。

老先生以借廁所為由，伸手進櫃台內偷拿手機。翻攝／爆料公社
老先生以借廁所為由，伸手進櫃台內偷拿手機。翻攝／爆料公社

偷竊

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