葉克膜救不回…南華男大生打撞球突倒地 後腦撞球檯送醫不治

嘉義南華大學陳姓男學生昨天下午跟朋友一起到中正大學撞球部打撞球時，突昏迷撞上球台邊緣後倒地，周圍朋友上前發現陳生失去呼吸心跳，施以AED和CPR仍無反應，急忙報警，消防隊員將陳生送往大林慈濟醫院，並裝上葉克膜急救，無奈今天凌晨2時仍宣告不治。

據撞球部負責人表示，當時正在授課，聽到後方傳來巨大聲響，隨後見陳姓男學生倒臥地上，後腦勺血流不止，隨即報警；目擊學生說，男大生不明原因突然跌倒，撞到球台邊緣後倒臥地上，其他人上前查看，發現他還有呼吸脈搏但失去意識，急忙報警。

嘉義縣消防局今晚7點38分獲報，派遣雙福分隊救護車前往，先用大樓的AED急救2分鐘，再施以心肺復甦術，但陳生仍無反應，隨後送往大林慈濟醫院急救；醫院表示，男大生到院前失去呼吸心跳，目前正裝葉克膜急救中。