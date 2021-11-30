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葉克膜救不回…南華男大生打撞球突倒地 後腦撞球檯送醫不治

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義南華大學陳姓男學生昨天下午跟朋友一起到中正大學撞球部打撞球時，突昏迷撞上球台邊緣後倒地，周圍朋友上前發現陳生失去呼吸心跳，施以AED和CPR仍無反應，急忙報警，消防隊員將陳生送往大林慈濟醫院，並裝上葉克膜急救，無奈今天凌晨2時仍宣告不治。

據撞球部負責人表示，當時正在授課，聽到後方傳來巨大聲響，隨後見陳姓男學生倒臥地上，後腦勺血流不止，隨即報警；目擊學生說，男大生不明原因突然跌倒，撞到球台邊緣後倒臥地上，其他人上前查看，發現他還有呼吸脈搏但失去意識，急忙報警。

嘉義縣消防局今晚7點38分獲報，派遣雙福分隊救護車前往，先用大樓的AED急救2分鐘，再施以心肺復甦術，但陳生仍無反應，隨後送往大林慈濟醫院急救；醫院表示，男大生到院前失去呼吸心跳，目前正裝葉克膜急救中。

南華大學主任秘書胡聲平表示，陳姓男學生平時在學成績優異，與同學間相處融洽，會盡最大努力提供他相關協助。

中南華大學陳姓學生昨晚間到中正大學撞球部打球，突然昏倒後腦勺撞倒球檯。圖為撞球部內部。記者莊祖銘／攝影
中南華大學陳姓學生昨晚間到中正大學撞球部打球，突然昏倒後腦勺撞倒球檯。圖為撞球部內部。記者莊祖銘／攝影
中南華大學陳姓學生昨晚間到中正大學撞球部打球，突然昏倒後腦勺撞倒球檯。圖為撞球部內部。記者莊祖銘／攝影
中南華大學陳姓學生昨晚間到中正大學撞球部打球，突然昏倒後腦勺撞倒球檯。圖為撞球部內部。記者莊祖銘／攝影

葉克膜 南華大學

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