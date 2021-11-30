樂華夜市飲料攤前不滿遭斜眼看 男一記右勾拳擊倒對方

50歲詹姓男子昨晚在新北市永和區樂華夜市飲料攤前排隊時，不滿45歲王姓男子不斷以怪異的眼神看他，問對方「幹嘛一直看我」，王男回一句「看你三小」，一言不合上演全武行。

2人徒手出拳你來我往，詹男因身材較高，出拳時占上風，雖然王男一度使出飛踢反擊，不料卻因眼睛被詹男右勾拳擊中，不堪刺痛倒地無力反擊；警方獲報趕抵，2人互告傷害，後續依傷害罪嫌送辦。

據了解，雙方昨晚近6點在樂華夜市爆口角，詹男排隊買飲料時站在王男的左後方，懷疑身材寬胖的王男一直側身斜眼看他、不懷好意，於是開口問「幹嘛一直看我，妨礙到你了嗎？」

王男隨後表示「看你三小」，雙方經過近一分鐘激烈語言交換，王男疑不滿被懷疑，忍不住怒火，先動手推了一下詹男胸口。

詹男問「幹嘛動手」，王回「我就沒看你啊」，雙方再經過30秒的語言交換，詹男見王男要離開，擋住他的去路，接著推了他的頭部，詹男見王男躲過，右手立刻補上一記勾拳，王男直接被擊中。

詹男疑似被惹火了，開始不斷出拳攻擊，王男不堪被打也開始反擊，一手狠拉詹男的衣角，助跑後接著使出左飛踢，詹男躲避後，秒準王男正臉使出一記右勾拳，這回直接命中王男雙眼，他當場倒地。