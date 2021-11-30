台南關廟食品工廠火警 鐵皮倉庫冒濃煙幸無人傷亡

台南市關廟區一家食品加工廠30日上午發生火災，現場冒出大量濃煙，消防人員灌救1個多小時後將火勢撲滅，初步清查沒有人員受傷受困。（讀者提供） 中央社

台南市關廟區1家食品加工廠今天上午發生火災，鐵皮倉庫冒出大量濃煙，消防人員灌救1個多小時後將火勢撲滅，初步清查沒有人員受傷受困，起火原因需進一步釐清。

台南市政府消防局上午6時44分獲報，關廟區保東路1家工廠倉庫冒出火煙，隨即調派人車前往灌救，消防人員前往現場途中就發現大量濃煙冒出，並向指揮中心要求增派支援，抵達現場後發現是1家食品工廠的鐵皮式建物倉庫起火。

消防人員現場了解後，發現倉庫內堆放大量紙箱及工廠製成的產品，火勢延燒快速，除出水搶救並以機具切割阻隔火勢，約80名警、義消合力灌救下，於上午8時左右將火勢撲滅，進行殘火處理。

消防人員指出，因工廠當時沒有人員上班，初步清查沒有人員受傷受困，起火原因及財物損失有待進一步釐清。