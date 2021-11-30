影／屏東超商店外小欺老 少年仔怒罵阿伯…警方要查

1名年輕機車騎士昨天晚上在屏東市一家超商店外和1名阿伯發生口角，年輕騎士情緒暴衝對著阿伯口出惡言，一度持全罩式安全帽作勢要毆打阿伯，影片PO上社群網站後引發譁然；屏東警分局今早表示，已掌握2人身分，將通知雙方至分局說明。

由於畫面只有短短16秒，口角原因不明，也請民眾提供警方完整的影片內容。

屏東警分局偵查隊長葉憲威說，網路流傳在超商店外拍攝的影片，經初步了解，較年長的民眾與持安全帽較年輕的民眾，於對話過程中有些許誤會，引起年輕男騎士不悅，並有情緒暴衝情形。