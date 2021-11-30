球棒對雨傘！2男因超車大打出手 警：無故帶球棒違社維法

新北市新店區昨天深夜發生球棒對決雨傘戲碼！劉姓男子與陳姓男子因超車問題爆口角，雙方不滿下車理論，在安康路一段大打出手，劉男持球棒痛打對方，而陳男不甘示弱，從車上拿出黑色的雨傘反擊；打完後不罷休，雙方上車競逐一公里，撞車後才悻悻然作罷。民眾見有街頭棒球隊現身急忙報警，警方介入後先將頭、臉濺血的陳男送醫，幸無大礙，並表示劉男無故攜帶球棒已違反社維法，將送辦。

警方調查，21歲劉姓男子與42歲陳姓男子昨天晚上11點多，在新店區中安大橋上發生行車糾紛，雙方都不滿被對方超車，下橋後火氣大，開窗互相叫囂，接著不約而同臨停路邊下車理論，劉男持木棒攻擊陳男頭部，陳男則拿雨傘助陣。

雙方互毆後上車離去，不料又因路線相同再爆衝突，2車競逐近一公里，互相碰撞後因陳男的汽車爆胎才停戰。警方獲報「球棒打架案」火速趕抵，經觀察陳男頭部、左臉、左手有明顯傷勢，先將他送新店慈濟醫院治療，至於劉男僅有手指輕挫傷，遂將劉男帶回派出所偵辦。