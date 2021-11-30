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九重葛綻放好美 他深夜開百萬名車偷搬走5盆

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄62歲連姓男子，日前看到中油後勁宿舍區有12盆九重葛花盆，被盛開的花朵吸引，竟動起歪腦筋，深夜駕駛lexus百萬休旅車搬走5盆；隔日，屋主發現精心栽培盆栽遭竊，立刻報警。警方於一天內找出，偷花的連男，警詢後，將他依竊盜罪移送。

楠梓警分局後勁派出所，11月28日接獲中油後勁宿舍區住戶報案，稱家門前為精心栽培12個九重葛盆栽，少了5盆。警方獲報後，隨即展開調查，由於該處無監視器，經過濾之後，發現一輛lexus休旅車駕駛涉有重嫌，隨即通知車主到案。

追查之下，果真是休旅車連姓男車主所為，據了解，他28日只是偶然經過中油宿舍區，卻被盛開艷麗的九重葛盆栽吸引，當天深夜，獨自開車前往，徒手搬走5個盆栽。警詢後，將他依竊盜罪移送。

事後警方找回失竊的盆栽，令該住戶相當感動，不斷向警方道謝。該住戶說，每天都會細心照料每棵九重葛，細心程度到控制土壤的溼度，還經常修剪雜枝，且即使過了8至9月的開花季，11月花朵仍綻放，但如此盡心栽培的花被偷，感到相當難過。

高雄62歲連姓男子，日前看到中油後勁宿舍區有12盆九重葛花盆，被盛開的花朵吸引，竟動起歪腦筋，深夜駕駛lexus百萬休旅車搬走5盆。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲連姓男子，日前看到中油後勁宿舍區有12盆九重葛花盆，被盛開的花朵吸引，竟動起歪腦筋，深夜駕駛lexus百萬休旅車搬走5盆。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲連姓男子，日前看到中油後勁宿舍區有12盆九重葛花盆，被盛開的花朵吸引，竟動起歪腦筋，深夜駕駛lexus百萬休旅車搬走5盆。記者陳弘逸／翻攝
高雄62歲連姓男子，日前看到中油後勁宿舍區有12盆九重葛花盆，被盛開的花朵吸引，竟動起歪腦筋，深夜駕駛lexus百萬休旅車搬走5盆。記者陳弘逸／翻攝

盆栽 偷竊

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