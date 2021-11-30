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宮廟繞境大打出手 南警帶回11人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市本月28日下午1點多，在南區永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇兩派人馬發生推擠和肢體衝突，雙方一言不合涉嫌大打出手。女警見衝突情況加劇，呼叫警力支援，轄區警方將11人帶回調查，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

據了解，這起廟會繞境鬥毆事件，發生於11月28日下午1點多，地點在台南市南區永興三街85號前，廟繞境工作人員和私人神壇兩派人馬雙方一言不合，在永興三街上先互相推擠，接著大打出手。

雖然過程中有人上前勸阻，一名手持令旗，穿著白色上衣的男子不斷手推對方男子胸部，接著情緒失控，兩派人馬大打出手，過程中有人不小心跌倒撞到神轎受到輕傷。有人將部分過程PO上社會事臉書社團，昨晚11點多在網路瘋傳。

轄區台南市警六分局說，廟繞境工作人員和私人神壇兩派人員之前曾因神明事發生過不愉快，彼此有心結，當天又狹路相逢，發生肢體衝突。在場女警見衝 突情況加劇，請求警分局支援。警方派出快打部隊，以優勢警力帶回馮和黃姓等11名男子帶回調查。

警方說，多人受皮外輕傷，沒有送醫，未提傷害告訴。但眾人涉嫌在大街上打架，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌函送南檢法辦。

台南市南區本月28日下午1點多，在永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇兩派人馬發生推擠和肢體衝突，大打出手。圖／翻攝自社會事臉書社團
台南市南區本月28日下午1點多，在永興三街發生宮廟繞境工作人員和私人神壇兩派人馬發生推擠和肢體衝突，大打出手。圖／翻攝自社會事臉書社團

台南 神轎

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