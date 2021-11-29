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影／嘉義男大生打撞球突昏迷 送醫裝葉克膜急救中

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣南華大學18歲陳姓男學生今天晚間跟朋友一起到中正大學校內撞球部打撞球，不料疑突然昏迷，當場撞到球檯邊緣後倒臥地上，在場人員趕緊通報救護，但消防人員到場發現失去呼吸心跳，趕緊用AED、施以CPR並送醫，目前在醫院裝葉克膜急救中。

據了解，陳姓男大生一群8人到中正大學打撞球，其他人先離開後，陳與另名友人還臨時起意，多加1個小時。

據撞球部負責人員表示，當時正在授課，聽到後方傳來巨大聲響，隨後見陳姓男學生倒臥地上，後腦勺血流不止，隨即報警；目擊學生說，男大生不明原因突然跌倒，撞到球台邊緣後倒臥地上，其他人上前查看，發現他還有呼吸脈搏但失去意識，急忙報警。

嘉義縣消防局今晚7點38分獲報，派遣雙福分隊救護車前往，先用大樓的AED急救2分鐘，再施以心肺復甦術，但陳生仍無反應，隨後送往大林慈濟醫院急救；醫院表示，男大生到院前失去呼吸心跳，目前正裝葉克膜急救中。

南華大學主任秘書胡聲平表示，陳姓男學生平時在學成績優異，與同學間相處融洽，會盡最大努力提供他相關協助。

嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣陳姓男大生今天晚間到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。記者莊祖銘／攝影

葉克膜 嘉義 中正大學

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