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女子擅闖大樓意外墜樓 民眾：已明文禁止但防不勝防

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市中區綠川西街上的「千越大樓」今日中午發生一起墜樓意外，楊姓女子(21歲)目前已經搶救回來；此次發生事件的千越大樓，日前早已因消防檢查不合格，明文禁止民眾到3樓以上參觀，但會發生墜樓意外，附近居民卻表示並不意外。

據附近居民表示，楊姓女子並非大樓內住戶，當時從高樓往下墜落，剛好掉落在鐵皮遮雨棚上，才掉落在地上，衝擊力道有了緩衝，女子第一時間還因疼痛發出微弱哀號，至於為何會跑到千越大樓發生意外？原因並不清楚，還要等警方調查釐清。

千越大樓過去曾發生火警，加上年久失修，被網友稱作「鬼樓」，更被列在「全台十大鬼屋」之一，不過也因如此，千越也成為許多人追求「廢墟風」的冒險聖地之一，更有工作室進駐，在大樓內引入街頭塗鴉藝術，甚至在頂樓舉辦音樂派對，成了中部喜好街頭文化的民眾指標性地點。

千越大樓年久失修，加上消防設備、逃生動線未改善，目前已在各個樓梯入口等拉起封鎖線，管理委員會也貼上「千越大樓3F以上消防檢查不合格，即日起禁止擅入，禁止參觀」的公告表明禁止進入。

附近居民指出，大樓內部仍然有住戶，雖然管理委員會已經盡到告知「禁止進入」的責任，也不可能完全阻隔住戶出入口，即便拉起封鎖線也形同虛設，時常見到警方在現場巡邏，但若有人刻意要進入大樓也防不勝防，所以對於這次有非住戶民眾爬上樓並不意外。

附近居民提到，希望一般民眾不要擅闖，除了安全問題外，千越大樓是私人產權，仍有委員會在管理，未經允許進入恐怕會有觸法疑慮。

針對這次墜樓事件，千越大樓管理委員會不願多做說明。

警方表示，全案初步排除有外力脅迫，目前楊姓女子已經搶救成功，仍在醫院加護病房醫治，等到她身體狀況較適合時，再進行筆錄詢問，目前已聯繫家屬及友人到場協助處理，至於楊女如何進入大樓及案發原因，仍持續調查釐清中。

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台中中越大樓成為許多人追求「廢墟風」的冒險聖地之一，更有工作室進駐，引入街頭塗鴉藝術，甚至在頂樓舉辦音樂派對，成了中部喜好街頭文化的民眾指標性地點。記者劉柏均／攝影
台中中越大樓成為許多人追求「廢墟風」的冒險聖地之一，更有工作室進駐，引入街頭塗鴉藝術，甚至在頂樓舉辦音樂派對，成了中部喜好街頭文化的民眾指標性地點。記者劉柏均／攝影
楊姓女子今日中午在台中中越大樓墜樓，目前已搶救成功，正在醫院加護病房治療中。記者劉柏均／攝影
楊姓女子今日中午在台中中越大樓墜樓，目前已搶救成功，正在醫院加護病房治療中。記者劉柏均／攝影
千越大樓因消防檢查不合格，管理委員會已明立告示3樓以上禁止進入，大樓隨處都可見到張貼的告示。記者劉柏均／攝影
千越大樓因消防檢查不合格，管理委員會已明立告示3樓以上禁止進入，大樓隨處都可見到張貼的告示。記者劉柏均／攝影
千越大樓因消防檢查不合格，管理委員會已明立告示3樓以上禁止進入，也在上下樓出入口拉起封鎖線，但大樓內仍有住戶出入，是否能全面實質管理非住戶民眾進入，附近居民表示相當有難度。記者劉柏均／攝影
千越大樓因消防檢查不合格，管理委員會已明立告示3樓以上禁止進入，也在上下樓出入口拉起封鎖線，但大樓內仍有住戶出入，是否能全面實質管理非住戶民眾進入，附近居民表示相當有難度。記者劉柏均／攝影

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