貪方便？雲林工人無防護措施站高處施工 險釀工安意外

網路社群「記者爆料網」今天晚間流傳一支工地影片，據畫面上的字幕指出，雲林麥寮六輕員工宿舍工程，昨有4名工人站在鷹架高處施工時，明顯違反規定未扣安全扣防護，僅以繩索綁住鷹架，當時工人正準備卸1捆鷹架鋼管，未料人力不堪負重，整捆秒從高處墜地，幸地面當時無人經過才未釀意外，六輕廠區已令工程暫停，縣府及中區職安中心明日將派員到場稽查。

六輕麥寮管理部指出，該影片事發地確為廠區員工宿舍大樓工程，目前正在興建地下2樓、地上8樓的建築體，公司針對各項工程皆有明定法規，並要求施工單位及人員都要配合，獲報後已先令廠商暫停施工，並進一步調查施工行為。

麥管部表示，公司同時通報縣府，及職安主管單位職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，明將與廠商配合相關單位調查，若查證違規行為屬實，將會依規定處置並究責。

縣府勞動暨青年事務發展處回應此事，依勞動檢查法規定，目前六輕工業區由中區職業安全衛生中心執行檢查工作，如發生重大職業災害，依權責由該中心依法通知事業單位停工並處以罰鍰，縣府明天也會派員前往工地檢查輔導。