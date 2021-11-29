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貪方便？雲林工人無防護措施施工 鷹架「高空急墜」險釀意外

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貪方便？雲林工人無防護措施站高處施工 險釀工安意外

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

網路社群「記者爆料網」今天晚間流傳一支工地影片，據畫面上的字幕指出，雲林麥寮六輕員工宿舍工程，昨有4名工人站在鷹架高處施工時，明顯違反規定未扣安全扣防護，僅以繩索綁住鷹架，當時工人正準備卸1捆鷹架鋼管，未料人力不堪負重，整捆秒從高處墜地，幸地面當時無人經過才未釀意外，六輕廠區已令工程暫停，縣府及中區職安中心明日將派員到場稽查。

六輕麥寮管理部指出，該影片事發地確為廠區員工宿舍大樓工程，目前正在興建地下2樓、地上8樓的建築體，公司針對各項工程皆有明定法規，並要求施工單位及人員都要配合，獲報後已先令廠商暫停施工，並進一步調查施工行為。

麥管部表示，公司同時通報縣府，及職安主管單位職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，明將與廠商配合相關單位調查，若查證違規行為屬實，將會依規定處置並究責。

縣府勞動暨青年事務發展處回應此事，依勞動檢查法規定，目前六輕工業區由中區職業安全衛生中心執行檢查工作，如發生重大職業災害，依權責由該中心依法通知事業單位停工並處以罰鍰，縣府明天也會派員前往工地檢查輔導。

資深從業人員指出，依規定在鷹架上施工，必須著裝背負式安全帶及掛勾、閃光背心、安全帽與安全鞋；影片中的施工行為確實不當，一般會在距離地面50公尺處放慢速度，且地面會有另一組人接應材料扶正再落地。

雲林麥寮六輕員工宿舍興建工程，傳出有工人無防護措施站高處施工，險釀工安意外。圖／翻攝自記者爆料網
雲林麥寮六輕員工宿舍興建工程，傳出有工人無防護措施站高處施工，險釀工安意外。圖／翻攝自記者爆料網
雲林麥寮六輕員工宿舍興建工程昨傳出有工人無具體防護站高處施工，險釀工安意外。圖／翻攝自記者爆料網
雲林麥寮六輕員工宿舍興建工程昨傳出有工人無具體防護站高處施工，險釀工安意外。圖／翻攝自記者爆料網

六輕 宿舍

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