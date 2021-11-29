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休旅車行駛萬瑞快速道路爆胎翻覆 車內4人幸運無礙
戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎，車輛翻覆後橫躺在車道。當時車內有4人，僅1名女子頭部擦挫傷暈眩，但向警方表示不需就醫。警方獲報到場處置，約1個小時後排除事故車輛，恢復正常交通。
新北市瑞芳警分局今晚6點53分接獲報案，台62線萬瑞快速公路東向指標18.4公里處，龍潭堵隧道出口發生車禍。員警到場時，事故車內4人都已自行離開車子，車子占用外側車道。
據了解，20多歲戴男駕駛休旅車，沿萬瑞快速道路基隆往瑞濱方向行駛，在龍潭堵隧道出口疑因輪胎爆胎，導致翻覆。事故車輛占據外線車道，內側車道仍可通行，交通未受阻。
戴姓男子接受酒測，體內酒精濃度值為零。車內兩名男性乘客未受傷，20多歲鍾姓女子頭部有擦挫傷，並感到暈眩，但表示不願送醫。拖吊車隨後到場，晚間7點55分拖吊完畢，恢復正常行車。
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