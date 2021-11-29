快訊

最新疫苗救濟結果！3人接種AZ獲救濟 27死判定與疫苗無關

貪方便？雲林工人無防護措施施工 鷹架「高空急墜」險釀意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休旅車行駛萬瑞快速道路爆胎翻覆 車內4人幸運無礙

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎，車輛翻覆後橫躺在車道。當時車內有4人，僅1名女子頭部擦挫傷暈眩，但向警方表示不需就醫。警方獲報到場處置，約1個小時後排除事故車輛，恢復正常交通。

新北市瑞芳警分局今晚6點53分接獲報案，台62線萬瑞快速公路東向指標18.4公里處，龍潭堵隧道出口發生車禍。員警到場時，事故車內4人都已自行離開車子，車子占用外側車道。

據了解，20多歲戴男駕駛休旅車，沿萬瑞快速道路基隆往瑞濱方向行駛，在龍潭堵隧道出口疑因輪胎爆胎，導致翻覆。事故車輛占據外線車道，內側車道仍可通行，交通未受阻。

戴姓男子接受酒測，體內酒精濃度值為零。車內兩名男性乘客未受傷，20多歲鍾姓女子頭部有擦挫傷，並感到暈眩，但表示不願送醫。拖吊車隨後到場，晚間7點55分拖吊完畢，恢復正常行車。

戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎翻覆後橫躺在車道。記者邱瑞杰／翻攝
戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎翻覆後橫躺在車道。記者邱瑞杰／翻攝
戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎翻覆後橫躺在車道。記者邱瑞杰／翻攝
戴姓男子今晚開車行駛萬瑞快速道路時，疑因輪胎爆胎翻覆後橫躺在車道。記者邱瑞杰／翻攝

車道

延伸閱讀

影／R8事故地又發生車禍 女騎士未注意路況撞前方納智捷

南投埔里警分局今一次換11輛車 警呼：前所未見

影／休旅車衝撞威斯康辛州節日遊行隊伍邊開槍 多人受傷

輕颱「白鹿」吹垮路樹 休旅車遭壓半毀 車主告輸高市府

相關新聞

影／嘉義男大生打撞球突昏迷 送醫裝葉克膜急救中

嘉義縣南華大學18歲陳姓男學生今天晚間跟朋友一起到中正大學校內撞球部打撞球，不料疑突然昏迷，當場撞到球檯邊緣後倒臥地上，...

北市刑大二線三星警官涉貪 疑似洩漏偵查秘密給業者

台北市刑大經濟組長陳建志，今天遭士林地檢署指揮搜索，據悉檢察官在一起銀行法案件中（已判決）發現陳警官涉貪，今天搜索7處，...

貪方便？雲林工人無防護措施站高處施工 險釀工安意外

網路社群「記者爆料網」今天晚間流傳一支工地影片，據畫面上的字幕指出，雲林麥寮六輕員工宿舍工程，昨有4名工人站在鷹架高處施...

警官遭檢調突擊搜索 北市刑大：毋枉毋縱絕不護短

台北市刑警大隊經濟組陳姓組長涉嫌貪汙案，今遭檢調突擊搜索辦公室、座車及住家，當事人在市調處偵詢中，市刑大今晚發聲明表示，...

疑未注意車前動態 20歲男騎士追撞大貨車送醫不治

20歲翁姓男子今天上午騎機車沿台61線西濱快速道路北向行駛，行經香山路段，疑似未注意車前動態，於慢車道高速追撞前方一輛大...

影／飛來橫禍！房子剛買半年 門口發生車禍遭車撞入

真是飛來橫禍！屏東縣王姓男子剛買約半年房子，家門口突遭汽車撞上，原來是汽車駕駛倪姓男子與機車騎士葉姓男子路口發生車禍後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。