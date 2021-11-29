登山客改路線遇崩塌受困 救難人員挖通道救人

來自高雄4名山友申請攀登太魯閣國家公園奇萊山，卻更改路線翻越天長山後登能高越東段，不料遇山路崩塌而在27日求援，今天經救難人員、原民獵人挖出通道後平安獲救，但將處以罰款。

花蓮縣消防局今天表示，27日下午接獲台中消防局轉報指出，一行4人的登山隊預計於21日從奇萊登山口入山，25日經研海林道下山，但4人未依計畫下山、聯繫不上，家屬擔心而報案。

花蓮縣消防局勤指中心經與家屬通話了解各項資訊後，確認此登山隊入山證申請、登山計畫與實際登山路線不符，原來此登山隊已從中橫松雪樓處入山，預計經天長隧道、從銅門下山。

花蓮縣消防局第二大隊接獲案件後，一方面設立前進指揮所，並集結人力攜帶裝備準備入山搜尋失聯登山客；另一方面聯繫林務局南華工作站，請求派遣巡山員共同入山協尋。

經中華電信查詢紀錄，這支登山隊最後一次通聯位置在花蓮壽豐鄉木瓜山林班地，研判4名山友可能位置在五甲崩壁與天長隧道附近。

4名山友原已走到天長隧道西側處，碰上隧道落石坍塌嚴重，其中2人的體力不支，於是另2人將所剩糧食留下，再行至檜林保線所能通訊的區域待援。

花蓮縣消防局指出，特別聘雇銅門部落的原住民獵人，帶領搜救人員共7人從銅門進入山區，至已被土石堵死的天長隧道時，挖出可容1人經過的通道，終於今天在11K處接觸受困的2名登山客，評估其身體狀況後，帶領2人從銅門出山區，至於另2名在檜林保線所的登山客則由林務局巡山員攜帶糧食至天池山莊等候。

對此山難救援事件，太管處受訪表示，確認4人入山證申請、登山計畫與實際登山路線不符合，依違反國家公園法，停止此4人申請進入國家公園登山1年；這4人也違反花蓮縣登山自治條例，花蓮縣消防局表示，將可處以每人新台幣1萬元至5萬元不等的罰金。