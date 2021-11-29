影／飛來橫禍！房子剛買半年 門口發生車禍遭車撞入

真是飛來橫禍！屏東縣王姓男子剛買約半年房子，家門口突遭汽車撞上，原來是汽車駕駛倪姓男子與機車騎士葉姓男子路口發生車禍後，汽車再撞擊路邊民宅。王姓屋主無奈說，汽車駕駛倪男卻無心賠償，事發至今兩周連一句道歉都沒，只說交由保險公司處理，雙方周五談和解不歡而散。倪姓男子是軍人，當天回營途中發生車禍，軍方表示，營外發生車禍個人行為，會提醒倪要依法妥處，軍方不宜過度介入。

這起車禍發生在今年11月14日晚間9點06分，倪姓男子開車行駛屏東縣內埔鄉建業路，葉姓男子騎機車在建明路，兩方車輛在路口發生交叉撞後，汽車再撞擊到路邊民宅。民宅屋主王姓男子說，事發當晚好在沒人在家，他從家中監視器畫面才發現大門被車撞了，連忙趕回家。

王男向媒體投訴，他無奈說，汽車與機車發生車禍後，汽車再衝撞他家大門中柱，導致鐵捲門變形，門都無法開啟，他也無法進入家門，「有家歸不得」，要求汽車駕駛倪男求償，倪男事發至今連句道歉都沒有，只說交給保險公司處理。

王男無奈說，倪毫無誠意，雙方上周五第一次和解，最後不歡而散。由於大門遭撞壞，也有請師傅現場估價修理，當天估價時，倪男、保險公司也都有在場，遭撞毀的門修理要18萬元，地上還有長條輪胎痕，清理也要6千元。

倪男當天返回軍營途中與機車騎士車禍，倪男沒有酒駕，機車騎士葉男酒測值0.15毫克，肇事原因仍待警方釐清。