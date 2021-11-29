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OHCA發生率住家占7成 學會CPR+AED提高救命機會

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR+AED，可提高救命機會。圖／彰化縣消防局提供
根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR+AED，可提高救命機會。圖／彰化縣消防局提供

根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR（心肺復甦術）+AED（自動體外心臟去顫器），可提高救命機會，彰化縣消防局正受理CPR+AED認證訓練報名。

消防局指出，當發生心肺功能緊急狀況時，周邊有沒有人在第一時間立即實施急救，是搶救生命的重要關鍵，而民眾本身很可能就是在場的那個人，CPR+AED學起來，關鍵時刻受用無窮。

現在想學CPR+AED的機會來了，彰化縣消防局正辦理CPR+AED認證訓練，全程參加90分鐘課程並通過測驗者，消防局將現場發給證書，在12月份的課程內容，已在消防局臉書公布且官網同步開放報名（報名網址：https://pse.is/3fa7xv）。

12月的CPR+AED訓練6場次如下：

1、12月4日下午3至5時：彰化縣身心障礙福利服務中心(田尾鄉）。

2、12月8日下午3時30分至5時30分：秀水鄉老人文康中心。

3、12月12日上午9至11時：原住民生活館(彰化市)。

4、12月19日上午9至11時：原住民生活館(彰化市)。

5、12月19日下午2至4時：大村鄉農特產業推廣中心。

6、12月26日上午9至11時：埤頭鄉老人文康中心。

消防局表示，由於報名十分踴躍，如民眾未能趕上12月的訓練場次，後續場次待確定後，將陸續開放報名，可隨時留意消防局臉書與官網，大家相揪作伙來學CPR+AED，加入參與挽救生命的緊急救護行列。

根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR+AED，可提高救命機會。圖／彰化縣消防局提供
根據彰化縣消防局統計，到院前心肺功能停止（OHCA）發生率第一名為住家，約占所有OHCA案件7成，如果居家能學會CPR+AED，可提高救命機會。圖／彰化縣消防局提供

CPR AED

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