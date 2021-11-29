影／老婦要匯18萬給「假姪子」 土城警順利攔詐

新北市一名6旬婦人日前驚慌的跑去土城區農會，稱要匯18萬元給姪子，臨櫃小姐見她神色慌張，主動詢問匯款事由，聽聞後認為她應該是遇到「猜猜我是誰」的詐騙手法，通報警方到場後，成功守住老婦的辛苦錢。

土城分局頂埔派出所副所長蔡明宜和警員陳奎延、王耀緯、蔡皓亘25日獲報到場，行員向警方表示，老婦疑似遇到「假姪子」行騙，假姪子要她來農會匯18萬元。

警問老婦為何匯款，他說早上9點多接到陌生電話，對方說「記得我嗎？我是你的姪子」，隨後表示急需用錢，想借18萬元週轉，在電話中要求加Line以提供匯款帳號，並稱中午左右就會還錢，強調「不要跟爸爸說我來借錢」。

員警一聽，知道這是常見的詐騙話術，先問老婦是否有印象姪子是誰？再問是否有打電話給家人反向求證？接著舉例過去詐騙案例後，老婦才發覺是詐騙，頻頻感謝行員、警方的熱心幫忙，守住積蓄。