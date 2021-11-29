不只一次！男子路邊堆大石 不服攔查還開車撞警

宜蘭市育才國小附近的電線桿最近經常被人擺放大石頭，市公所今上午清走後，一名男子開車到場再度堆大石，下午2點多被警方發現上前攔查，男子假意配合卻加速逃逸，過程中還撞傷員警左腳，兩名員警通報警網圍捕，在員山鄉惠民路與尚好路口把人攔下，破窗喝令下車，依現行犯逮捕。

警方調查，37歲張姓男子住在育才國小附近，幾個月前曾在鄰近電線桿堆放大石頭，每桿約10到20顆不等，每顆大石直徑約50公分，民眾出入不便，擔心開車時推到石塊，之前市公所前往清運後，最後又再度出現。

有人在宜蘭知識+臉書貼文抱怨，「想請問一下，這種狀況要跟那個政府單位反應，電線桿下莫名一堆的石頭，有的都堆到路上了，而且都發生在我們家外面的這兩條巷子，明明就有貼不能堆石頭，到底是誰的問題，這種天雨路滑的天氣如果摔倒撞到怎麼辦？」

市公所上午派怪手前往育才國小附近清除石塊，未料張男在中午過後再度開車載著石塊，這次換成堆放在南橋三路及育才路口，進士派出所兩名員警原本巡邏騎車要前往張家，告知其家人，未料赫見張男堆石並上前盤查，張男上車佯稱拿東西假意配合，卻加速逃逸還撞傷一名員警，造成左腳擦傷，員警繼續騎車追人，同時通報警網圍捕。

宜蘭警方出動數輛警車在鄉間小路追緝，最後在員山鄉惠民路與尚好路把張男圍住，他拒絕下車攔查，經破窗逮人，全案依妨害公務罪送辦，警方正在釐清張男堆石犯案的動機。 宜蘭市公所今天上午前往育才國小附近，清走堆放在電線桿周邊的大石頭，下午張男又再度開車載石頭堆放，還拒絕攔查撞傷員警。圖／市公所提供 宜蘭市公所今天上午前往育才國小附近，清走堆放在電線桿周邊的大石頭，下午張男又再度開車載石頭堆放，還拒絕攔查撞傷員警。圖／市公所提供