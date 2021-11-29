影／R8事故地又發生車禍 女騎士未注意路況撞前方納智捷
奧迪千萬超跑R8事故地又發生車禍！21歲陳姓女子今天下午1點多騎Gogoro行經康寧街往汐止方向，剛經過翠峰街口，不料疑沒注意前方路況，未減速擦撞前方等紅燈的鐵灰色納智捷休旅車，陳女機車滑行至汽車右前方，所幸意識清楚，僅四肢及頭部擦挫傷，無生命危險。
此事故地點10公尺左右，就是前天R8男自撞釀1死1傷的地方，引起民眾聯想；不過肇事方向不同，R8自撞是汐止往台北方向，而此事故是台北往汐止方向。
從監視器畫面得知，當時休旅車已經減速等紅燈，結果陳女的機車未減速，直到最後一刻發現要撞上了，欲閃避時不料已來不及，擦撞休旅車右後方後，人車滑行10公尺遠。
救護人員到場，觀察陳女有多處擦挫傷，緊急送國泰醫院汐止分院治療，兩造均無酒駕；據了解，陳女坦承沒注意前方路況因此肇事，而被撞的45歲楊男休旅車駕駛則表示，被撞的莫名奇妙。
汐止警方表示，已針對肇事故口編排守望防制稽查勤務，並加強移動式測速照相取締違規，近期將配合交通相關單位辦理道路交通工程改善會勘，請民眾安心。
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