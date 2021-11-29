重機騎士自摔昏迷 疑似行車輾到路樹棕櫚果實釀禍

花蓮縣消防局指揮中心近日接獲民眾報案，在光復鄉台9線上，有1名重機騎士自摔，到場發現騎士倒在地上動彈不得，呈現昏迷狀態，幸好對疼痛有反應，緊急送醫治療。據目擊者描述車禍當下，疑似輾到路樹掉下來的果實，加上天雨路滑致重心不穩才釀禍，詳細車禍原因尚待警方釐清。

消防局光復分隊獲報後，救護車到達現場發現騎士倒臥路旁，上前先確認騎士意識模糊，無法正常對答、四肢無法動彈，僅發出疼痛呻吟聲，緊急救護技術員立即以頸椎固定術，將騎士翻身後上頸圈固定頸椎，並在熱心民眾及員警協助下快速剪開衣物，確認有無持續出血傷口或肢體變形。

所幸騎士頭戴全罩式安全帽、身穿厚衣物及背後背包，保護自身，頭部及肢體皆沒有明顯外傷，隨後緊急救護技術員將騎士以長背板固定後上救護車，隨即送往鳳林榮民醫院救治。

根據後方車輛民眾敘述，該騎士當時車速不快，疑似輾到路邊棕櫚樹果實打滑重心不穩，再加上下雨，才會釀成車禍，至於騎士真正車禍原因尚有待警方釐清。