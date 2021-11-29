快訊

情色教主雪碧為已婚老闆生子 被控侵害配偶權判決出爐

Omicron持續入侵英國！蘇格蘭發現6起確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重機騎士自摔昏迷 疑似行車輾到路樹棕櫚果實釀禍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局指揮中心近日接獲民眾報案，在光復鄉台9線上，有1名重機騎士自摔，到場發現騎士倒在地上動彈不得，呈現昏迷狀態，幸好對疼痛有反應，緊急送醫治療。據目擊者描述車禍當下，疑似輾到路樹掉下來的果實，加上天雨路滑致重心不穩才釀禍，詳細車禍原因尚待警方釐清。

消防局光復分隊獲報後，救護車到達現場發現騎士倒臥路旁，上前先確認騎士意識模糊，無法正常對答、四肢無法動彈，僅發出疼痛呻吟聲，緊急救護技術員立即以頸椎固定術，將騎士翻身後上頸圈固定頸椎，並在熱心民眾及員警協助下快速剪開衣物，確認有無持續出血傷口或肢體變形。

所幸騎士頭戴全罩式安全帽、身穿厚衣物及背後背包，保護自身，頭部及肢體皆沒有明顯外傷，隨後緊急救護技術員將騎士以長背板固定後上救護車，隨即送往鳳林榮民醫院救治。

根據後方車輛民眾敘述，該騎士當時車速不快，疑似輾到路邊棕櫚樹果實打滑重心不穩，再加上下雨，才會釀成車禍，至於騎士真正車禍原因尚有待警方釐清。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，疫情趨緩，加上台9線風景優美，常有重機騎士遠從西部到花蓮兜風旅遊，但仍要提醒民眾，不管開車、騎車皆要注意路況，減速慢行，盡量選擇防護功能佳安全帽，才能快樂出門、平安回家。

花蓮連日下雨路面濕滑，重機騎士疑似輾到路樹棕櫚果實，重心不穩自摔。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮連日下雨路面濕滑，重機騎士疑似輾到路樹棕櫚果實，重心不穩自摔。圖／花蓮縣消防局提供
一名重機騎士在台9線上自摔昏迷，疑似輾到路邊棕櫚樹果實，致重心不穩摔車。圖／花蓮縣消防局提供
一名重機騎士在台9線上自摔昏迷，疑似輾到路邊棕櫚樹果實，致重心不穩摔車。圖／花蓮縣消防局提供

車禍 花蓮 救護車

延伸閱讀

新店男開車載6歲兒子上學 疑心臟病發自撞路樹身亡

影／台南中年男酒駕闖紅燈自撞路樹 車頭起火2人逃出

台南市清晨發生轎車自撞路樹著火 一對男女及時逃出

影／桃園風大路樹倒塌壓傷機車騎士 一看發現樹根疑遭蟲蛀

相關新聞

疑未注意車前動態 20歲男騎士追撞大貨車送醫不治

20歲翁姓男子今天上午騎機車沿台61線西濱快速道路北向行駛，行經香山路段，疑似未注意車前動態，於慢車道高速追撞前方一輛大...

彰化羊肉節鎮長專心煎羊排 iPhone 13放椅上竟不翼而飛

彰化縣政府昨天在溪湖糖廠舉辦2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動，溪湖鎮長黃瑞珠到舞台後方換穿廚師裝，把iPone13手機...

虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

詐騙集團架設「賣家幫」網站，宣稱與國內外電商合作，匯款加入會員「虛擬下單」可獲紅利，推薦會員還能賺獎金，但收錢不依約出金...

影／騎士酒駕衝撞路檢點 保大警拿受檢牌阻擋受傷

李姓男子涉嫌在昨天下午騎機車酒駕，衝撞警方路檢點企圖逃逸，保大警察隨即拿起停車受檢牌阻擋，順利攔下李男，眾人合力上前逮捕...

不只一次！男子路邊堆大石 不服攔查還開車撞警

宜蘭市育才國小附近的電線桿最近經常被人擺放大石頭，市公所今上午清走後，一名男子開車到場再度堆大石，下午2點多被警方發現上...

影／R8事故地又發生車禍 女騎士未注意路況撞前方納智捷

奧迪千萬超跑R8事故地又發生車禍！21歲陳姓女子今天下午1點多騎Gogoro行經康寧街往汐止方向，剛經過翠峰街口，不料疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。