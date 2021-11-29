聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化羊肉節鎮長專心煎羊排 iPhone 13放椅上竟不翼而飛
彰化縣政府昨天在溪湖糖廠舉辦2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動，溪湖鎮長黃瑞珠到舞台後方換穿廚師裝，把iPone13手機放在貴賓座椅上，料理秀結束後，她回座位發現手機不翼而飛，已報案請溪湖警分局追查，到今天遺失的手機都處於關機狀態。
溪湖鎮長黃瑞珠今天表示，昨天活動遊客很多，相當熱鬧，她和縣長王惠美負責料理秀，要換穿廚師裝，縣長炒沙茶羊肉，她煎羊排，換裝前她把手機放在舞台前第一排的貴賓座椅上，料理秀歷時約3分鐘，上菜時一堆民眾擠上前觀看，結束料理秀民眾散開，她回貴賓座椅區發現手機不見，找遍周邊一無所獲，詢問在場觀眾，大家異口同聲說剛才忙著看料理秀，沒注意誰拿走鎮長的手機。
黃瑞珠的助理人員當場撥電話，但鎮長的iPone13手機已關機，不得不報案，拿出家中舊手機並在今天一早申請新SIM卡，以免鎮民和公務體系人員撥打電話都一直「關機」，將挨批服務欠佳；她說，最新型手機雖值錢，內儲資料更有價值，還好絕大多數平時上傳雲端儲存，遺失的應該不多。
溪湖糖廠草皮區昨天舉辦活動並未裝設錄影監視，溪湖警方受理報案後，分局長、副分局長和溪湖派出所相當重視，已根據手機製造編號繼續追查。警方指出，鎮長的手機放在座位上被人拿走，警方撥打都處於關機狀態，拿取的人涉嫌侵占，希望拿取的人可以歸還。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言