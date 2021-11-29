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彰化羊肉節鎮長專心煎羊排 iPhone 13放椅上竟不翼而飛

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣政府昨天在溪湖糖廠舉辦2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動，溪湖鎮長黃瑞珠到舞台後方換穿廚師裝，把iPone13手機放在貴賓座椅上，料理秀結束後，她回座位發現手機不翼而飛，已報案請溪湖警分局追查，到今天遺失的手機都處於關機狀態。

溪湖鎮長黃瑞珠今天表示，昨天活動遊客很多，相當熱鬧，她和縣長王惠美負責料理秀，要換穿廚師裝，縣長炒沙茶羊肉，她煎羊排，換裝前她把手機放在舞台前第一排的貴賓座椅上，料理秀歷時約3分鐘，上菜時一堆民眾擠上前觀看，結束料理秀民眾散開，她回貴賓座椅區發現手機不見，找遍周邊一無所獲，詢問在場觀眾，大家異口同聲說剛才忙著看料理秀，沒注意誰拿走鎮長的手機。

黃瑞珠的助理人員當場撥電話，但鎮長的iPone13手機已關機，不得不報案，拿出家中舊手機並在今天一早申請新SIM卡，以免鎮民和公務體系人員撥打電話都一直「關機」，將挨批服務欠佳；她說，最新型手機雖值錢，內儲資料更有價值，還好絕大多數平時上傳雲端儲存，遺失的應該不多。

溪湖糖廠草皮區昨天舉辦活動並未裝設錄影監視，溪湖警方受理報案後，分局長、副分局長和溪湖派出所相當重視，已根據手機製造編號繼續追查。警方指出，鎮長的手機放在座位上被人拿走，警方撥打都處於關機狀態，拿取的人涉嫌侵占，希望拿取的人可以歸還。

彰化縣2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動相當成功，鎮長黃瑞珠（右二）專心煎羊排，不知iPhone13手機被偷。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2021彰化御品咩咩羊肉節推廣活動相當成功，鎮長黃瑞珠（右二）專心煎羊排，不知iPhone13手機被偷。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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