疑未注意車前動態 20歲男騎士追撞大貨車送醫不治

20歲翁姓男子今天上午騎機車沿台61線西濱快速道路北向行駛，行經香山路段，疑似未注意車前動態，於慢車道高速追撞前方一輛大卡車，整輛機車插進大卡車的車斗下方，翁當場倒地失去生命跡象，地上滿是鮮血，消防人員獲報趕抵，進行CPR後將翁緊急送醫，車禍細節仍待警方調查釐清。

據悉，大卡車司機沒有酒駕，翁男疑似未注意前方動態，超速追撞大卡車，當場失去生命跡象，整輛機車也嚴重變形，場面怵目驚心，遭路過民眾拍照，上傳臉書社團「新竹大小事」。