虛擬下單賺紅利？詐團設「賣家幫」網站 假投資吸金近3千萬

詐騙集團架設「賣家幫」網站，宣稱與國內外電商合作，匯款加入會員「虛擬下單」可獲紅利，推薦會員還能賺獎金，但收錢不依約出金，向278人騙走2756萬元。刑事局展開調查，提醒民眾留意。

警方調查，詐團在高雄市成立公司，設網站、APP等「賣家幫」平台，號稱與內政部合作網路實名認證取信，將被害人拉進LINE群組後，指透過「雲計算虛擬下單技術」衝高商品銷售量，不用實際購買商品，訂購商品後可退回本金，待商品賣出後賺取紅利，拉下線還有獎金。

該平台去年2月起成立，刑事局統計今年截至昨天，有278人被騙2756萬元，詐騙手法類似去年「友點讚」、「蝦皮集單」假投資案。「賣家幫」3個網站最近無預警關閉，數名被害人今天下午赴刑事局報案。