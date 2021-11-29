煮菜燒焦又釀災 金門民宅安裝住警器倖免於難

金門縣消防局今天表示，金湖鎮一處民宅發生火警，屋主在炊事中途未關閉爐火就離開，造成鍋具燒焦產生火煙，延燒至櫥櫃導致家中濃煙瀰漫。所幸因安裝住警器，災情並未擴大。

消防局發布新聞表示，這起火警現場為民國108年以後建造的住宅，必須強制安裝住宅用火災警報器，警報器感知濃煙後發出警鳴聲響，促使屋主發現起火並立即逃生，消防人員到場後以滅火器將火勢撲滅，並協助排出濃煙，才未引發更大災情。

消防局說，住宅用火災警報器簡稱住警器，是獨立式的火警探測器，與一般探測器不同，不需配線、也不需設置接收信號的火警受信總機，僅靠本身安裝的電池就可維持運作，會感知火災產生的煙或熱，並發出高分貝的警報聲響，讓住戶或鄰居能夠及早發現火點並撲滅，避免災情擴大。

消防局指出，金門縣在108年以後核發建造執照的5層以下住宅，在申領使用執照前必須先取得消防局出具的住宅用火災警報器檢查證明後，才能領取使用執照。而且，消防局每年都會編列預算採購住警器一批，提供從未申請過的民眾來申請安裝補助；民眾如有需求，可到各鄉鎮消防分隊詢問。

除了安裝住警器之外，消防局長王世祿提醒，民眾平時烹調食物時應謹記「人離火熄」的原則；如因事必須離開爐火，務必將爐火關閉，以免因一時疏忽而釀成悲劇。