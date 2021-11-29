貨車裝載紙張沿路散落 南警緊急疏導交通依法舉發
台南市安南區印刷廠姓貨車司機27日駕駛貨車後載日曆半成品，行經安南區北安路、安通路口，一張一張的日曆吹散路面，妨害行車安全，警方到場實施交通疏導，通報環保局派員清理2個多小時才將現場紙張全部清除。
「有紙張散落路面，請派人來處理！」台南市警三分局安順派出所員警，11月27日晚上6點多接獲通報，安南區北安路與安通路口地面有掉落物。
員警到場時，發現北安路段上散落日曆半成品紙張， 從安通路延伸至慈安路口，警方現場實施交通疏導，並通報環保局派員到場協助清理，直到晚上8點多，將現場紙張全部清理完畢，道路恢復順暢通行。
針對廠商李姓貨車男司機（66歲）沒有確實將廂型貨車車門關妥，導致紙張散落路面影響交通部分，警方依道路交通管理處罰條例第30條舉發。
台南市警三分局呼籲，汽車裝載貨物時應確實固定，並注意勿有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，如有違反依道路交通管理處罰第30條規定，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。
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