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貨車裝載紙張沿路散落 南警緊急疏導交通依法舉發

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區印刷廠姓貨車司機27日駕駛貨車後載日曆半成品，行經安南區北安路、安通路口，一張一張的日曆吹散路面，妨害行車安全，警方到場實施交通疏導，通報環保局派員清理2個多小時才將現場紙張全部清除。

「有紙張散落路面，請派人來處理！」台南市警三分局安順派出所員警，11月27日晚上6點多接獲通報，安南區北安路與安通路口地面有掉落物。

員警到場時，發現北安路段上散落日曆半成品紙張， 從安通路延伸至慈安路口，警方現場實施交通疏導，並通報環保局派員到場協助清理，直到晚上8點多，將現場紙張全部清理完畢，道路恢復順暢通行。

針對廠商李姓貨車男司機（66歲）沒有確實將廂型貨車車門關妥，導致紙張散落路面影響交通部分，警方依道路交通管理處罰條例第30條舉發。

台南市警三分局呼籲，汽車裝載貨物時應確實固定，並注意勿有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭等情形，如有違反依道路交通管理處罰第30條規定，可處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

貨車裝載紙張沿路散落 南警急疏導交通依法舉發
貨車裝載紙張沿路散落 南警急疏導交通依法舉發

台南 交通部

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