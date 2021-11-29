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五楊高小貨車惡意逼車3分鐘 涉公共危險及強制罪嫌

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

劉姓男子11月26日中午12時51分駕駛轎車行駛於國道1號五楊高架南向61公里處內車道，而外側1輛藍色小貨車變換至內側後急踩煞車，變開始長達3分鐘的一連串惡意逼車行為，國道警方今表示，已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將通知檢舉人協助說明，以利後續偵辦移送。

劉男駕駛轎車行駛於國道1號五楊高架南向61公里處內車道，而外側1輛藍色小貨車變換至內側後急踩煞車，變開始惡意逼車行為，過程中小貨車駕駛數度變換車道阻擋劉男車輛，並有驟然減速情形，劉男事後將整個逼車過程的行車紀錄器上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉。

國道警方今表示，經檢視整個過程，小貨車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道。可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該車牌照6個月，接受道路交通安全講習。加上小貨車惡劣逼車行徑，已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將通知檢舉人協助說明，以利後續偵辦移送。

有鑑於惡意逼車往往易造成自身及其他用路人極大危險，國道公路警察局列為加強執法取締項目，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。建議用路人若是遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，檢視查證違規屬實，警方將依法處罰。

劉姓男子本月26日中午12時51分駕駛轎車行駛於國道1號五楊高架南向61公里處內車道，而外側1輛藍色小貨車變換至內側後急踩煞車，變開始長達3分鐘的一連串惡意逼車行為。記者翁唯真／翻攝
劉姓男子本月26日中午12時51分駕駛轎車行駛於國道1號五楊高架南向61公里處內車道，而外側1輛藍色小貨車變換至內側後急踩煞車，變開始長達3分鐘的一連串惡意逼車行為。記者翁唯真／翻攝

國道 車道 警察

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