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影／連偷多戶民宅 台南「住宅竊盜三人組」終於落網
台南市官田、六甲等麻豆警分局轄區這個月接連發生多起住宅竊盜案件，警方組成「1118專案」緝捕竊嫌，經過連日追查發現這幾起竊案疑似為同組犯嫌所為，最終逮到3名竊嫌，經擴大清查發現該組犯嫌於麻豆分局轄區至少犯下5起住宅竊盜案件，共得手至少88萬元。
警方表示，11月18日接獲報案，於官田區一處民宅內發生竊案，員警現場調查後發現犯嫌以徒步方式進入社區，並趁被害人家中無人時以闖空門手法進入竊取現金及黃金飾品，得手約39萬元；數日後又接獲報案在六甲區民宅發生住宅竊盜，經分析研判應係同組犯嫌以相同手法犯案。
先在11月23日到雲林將38歲及32歲兩名陳姓犯嫌逮捕到案，昨天再將林姓犯嫌拘捕到案，3名犯嫌遭逮捕時，已將贓款花用完。依刑法竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，法院今天裁定2名陳姓犯嫌遭羈押禁見，林姓犯嫌限制住居。
專案小組指出，擴大追查發現3名犯嫌作案分工合作，由林嫌租用車輛，再由2名陳嫌駕駛租用而來的汽車前往預備犯案地點，一人於車內把風，另一人則下車以徒步方式進入民宅竊取現金及黃金飾品，得手後隨即共同駕車前往外縣市銀樓變賣，不到1個月的時間，就分別在官田區、六甲區皆連犯下至少5起住宅竊盜案件。
警方表示，因3名犯嫌近期在雲嘉南、高雄及屏東地區都有活動蹤跡，懷疑犯嫌仍涉及其他地區住宅竊盜案件，將持續擴大清查，並且呼籲雲嘉南及高屏地區民眾，如有遭遇類此手法案件，請盡速向警察機關報案。
麻豆警分局長許敏能表示，分局員警不眠不休、徹夜過濾追查，為了就是盡快破案以安定民心、穩定治安。另請銀樓、當鋪業者若發現可疑人士前往典當金銀飾品，而無法清楚交代來源，千萬不可貿然收受典當，以免觸法。
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