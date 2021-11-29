好市多黑五購物節搶車位 他臉書po「像狗一樣咆」挨告

北投好市多停車場在黑色購物節最後一天，爆發停車糾紛。曾姓男子駕駛銀色廂型車，車頭快速駛進停車格，疑似下車找後方也在等停車格的車輛理論，車上女子事後在臉書台北之北投幫發文，指控曾男搶車位，「聽到要報警就轉身走人，但依然像狗一樣咆哮」，po文下方網友留言「我想看狗」。曾男認為被辱罵狗，提告po文者及網友妨害名譽。

警方指出，曾男在28日深夜11時許報案，稱在臉書台北之北投幫看到有人貼文：「危險人物，連女生都不放過...像狗一樣咆哮」，還有網友在留言區稱「我想看狗」，要告發文者和網友涉嫌妨害名譽。全案已受理報案，將聯繫發文者至警局到案說明，釐清案情。

曾男提告並提出行車記錄器指出，他在好市多停車場也排隊很久，怎麼會變成搶車位？當時下車態度比較強硬，如果造成2男1女不舒服，願意深深道歉。

po文者在臉書上則稱，危險人物連女生也不會放過能離多遠就多遠， 會為了車位衝下車想打人，「畢竟我們什麼都沒做，只有傻眼，聽到要報警就轉身走人，但依然像狗一樣咆哮」