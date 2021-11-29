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桃園竹圍漁港淨灘做環保 意外爆發移工鬥毆大戰
桃園市大園區竹圍漁港昨天聚集許多外籍移工舉辦淨灘活動，在天幕廣場外突然爆發多名移工打架糾紛，甚至出見2、3人圍毆場面，引起許多移工圍觀及錄影，過程被網友PO網引發熱議，警方今天上午表示，經查是外籍移工淨灘活動，2名移工口角，現場民眾圍觀及勸阻，警方趕到2名移工已被勸離，警方現場守望。
一名網友在網站PO出影片，大圍區竹圍漁港薄膜天幕廣場旁昨天下午4時，爆發外勞大戰，其中多名移工發生鬥毆，其中2名移工被其也移工架開，移工打架叫囂過程，引起許多移工圍觀及錄影。圍觀民眾擔心意外報警。
警方表示，員警據報趕到，2名發生口角衝突移工已被勸離，淨灘活動負責人、現場民眾均表示，2名移工口角，沒有聚眾鬥毆情形，亦不認識2名移工，員警了解後在現場駐點守望防範意外，參與鬥毆移工對象已鳥獸散。
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