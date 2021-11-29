超商巡簽見效 桃園警遇女邊講手機邊匯款成功阻詐

桃園市日前發生超商夜班店員命案，開始鼓勵員警入店巡守，龜山警方昨晚在一間超商內接獲店員告知，發現有一名女子邊講電話邊匯款，以為是詐騙車手，經細問才發現原來是遭到詐騙，拿著10萬元現金正準備匯出，所幸員警及時攔阻。

龜山警分局指出，昨天晚上9時許分局執行擴大臨檢，副分局長宋宗哲督巡復興一路某超商，經店員告知店內ATM前有一名女子邊接電話邊操作，便上前查看，發現她正在接受電話指示匯款，疑似是詐騙車手，立即通知轄區大華派出所到場盤查。

警方調查，秦姓女子（42歲）接獲某化妝品客服來電，佯稱工作人員操作錯誤被設定分期付款須解除，便依照詐團指示分別以手機網銀、ATM現金轉帳等方式，已先後匯了逾30萬元至集團人頭戶，昨晚拿著10萬元現金到超商，正準備匯款就被警方發現。

話筒另一頭聽到警察到場，立刻掛斷電話；經員警詳實告知詐騙手法後，秦女才恍然大悟；已匯出的30萬元經員警通報165防詐騙專線，協助聯繫銀行攔阻，尚未追回。

大華派出所所長陳均百呼籲，民眾接獲不明來電且聽到「投資理財」、「重複扣款」、「要求匯款」、「解約」、「到提款機退款」等話語均屬詐騙手法，可立即掛斷，冷靜向當地派出所或165反詐騙專線查證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。