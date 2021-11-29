聽新聞
test
0:00 / 0:00
超商巡簽見效 桃園警遇女邊講手機邊匯款成功阻詐
桃園市日前發生超商夜班店員命案，開始鼓勵員警入店巡守，龜山警方昨晚在一間超商內接獲店員告知，發現有一名女子邊講電話邊匯款，以為是詐騙車手，經細問才發現原來是遭到詐騙，拿著10萬元現金正準備匯出，所幸員警及時攔阻。
龜山警分局指出，昨天晚上9時許分局執行擴大臨檢，副分局長宋宗哲督巡復興一路某超商，經店員告知店內ATM前有一名女子邊接電話邊操作，便上前查看，發現她正在接受電話指示匯款，疑似是詐騙車手，立即通知轄區大華派出所到場盤查。
警方調查，秦姓女子（42歲）接獲某化妝品客服來電，佯稱工作人員操作錯誤被設定分期付款須解除，便依照詐團指示分別以手機網銀、ATM現金轉帳等方式，已先後匯了逾30萬元至集團人頭戶，昨晚拿著10萬元現金到超商，正準備匯款就被警方發現。
話筒另一頭聽到警察到場，立刻掛斷電話；經員警詳實告知詐騙手法後，秦女才恍然大悟；已匯出的30萬元經員警通報165防詐騙專線，協助聯繫銀行攔阻，尚未追回。
大華派出所所長陳均百呼籲，民眾接獲不明來電且聽到「投資理財」、「重複扣款」、「要求匯款」、「解約」、「到提款機退款」等話語均屬詐騙手法，可立即掛斷，冷靜向當地派出所或165反詐騙專線查證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中。
龜山分局指出，超商大夜班一人顧店有安全疑慮，因此規劃「巡、問、查」方式，由轄區派出所、在地社區巡守隊深夜交叉巡邏，再加上分局督導人員督巡，在店內設簿簽到，並製作寫有派出所電話的小卡擺在櫃檯，並向店員詢問店內狀況，若遇可疑人物便會積極盤查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言