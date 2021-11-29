誤會女同學說他上課傳情書 小四生踢傷她被家長告

台中海線一所國小的男學生在學校誤以為同班一名女學生說他上課傳情書，男學生一時情緒失控踢傷對方，女學生的家長昨晚報案提告，校方表示，已積極邀請雙方家長到校溝通討論。

女學生的家長在臉書說，這所小學一名4年級男學生體形接近成人，長期無差別無理由「虐殺」多位同學，小孩回家都不敢說，直到受傷家長才知道，他認為很多家長應該不知情，學生被他踹脊椎掐脖子差點致死，應該給對方制裁和譴責，他認為此事需公開，其他家長有知的權利。

轄區警方今天表示，昨晚已接到家長報案提告，全案也轉交台中市教育局調查中，據了解，本月23日中午，該班男學生誤以為同班女同學說他上課傳情書，心生不滿，一時情緒失控，用腳踢女同學，造成女同學受傷。