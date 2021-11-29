聽新聞
test
0:00 / 0:00
卡車過彎6袋雞糞飛出撒滿地 車主要清還要吃罰單
林姓民眾日前從屏東縣載運生雞糞，要載到農地使用，行經台東縣9線343.5公里處，疑因過彎時車上數包生雞糞不慎掉落，部分生雞糞因為包裝破裂還灑滿在道路上，員警獲報找到了林男，除要求立即恢復也依法開罰，將面臨6萬元以上，30萬元以下的罰鍰。
台東警察分局初鹿派出所本月25日凌晨1時許，接獲報案指台9線343.5公里處，有不明物品散落、數量相當多，已經影響道路通行，副所長余勇強及警員徐有承立即到場處理。
員警到場後發現，掉落物為1公噸包裝的生雞糞6包，部分生雞糞因為包裝袋破裂，散落於路上影響南下車道，為維護來往人車安全，立在現場擺設交通錐及閃光燈，留守現場提醒來往車輛注意。
員警沿台9線北上搜尋肇事車輛，約1小時後在台9線舊鹿野橋，發現1輛大貨車停於路邊，上前查看發現車上所載物品與現場掉落物相符，林姓駕駛也正在憂愁，車上多包生雞糞不知掉落何處。
員警告知林男掉落處也依道交條例開罰，由於該載運未經核准，也通知農業處及環保局到場開罰，除要求清理現場、原車返回外，業者將面臨6萬元以上，30萬元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言