卡車過彎6袋雞糞飛出撒滿地 車主要清還要吃罰單

林姓民眾日前從屏東縣載運生雞糞，要載到農地使用，行經台東縣9線343.5公里處，疑因過彎時車上數包生雞糞不慎掉落，部分生雞糞因為包裝破裂還灑滿在道路上，員警獲報找到了林男，除要求立即恢復也依法開罰，將面臨6萬元以上，30萬元以下的罰鍰。

台東警察分局初鹿派出所本月25日凌晨1時許，接獲報案指台9線343.5公里處，有不明物品散落、數量相當多，已經影響道路通行，副所長余勇強及警員徐有承立即到場處理。

員警到場後發現，掉落物為1公噸包裝的生雞糞6包，部分生雞糞因為包裝袋破裂，散落於路上影響南下車道，為維護來往人車安全，立在現場擺設交通錐及閃光燈，留守現場提醒來往車輛注意。

員警沿台9線北上搜尋肇事車輛，約1小時後在台9線舊鹿野橋，發現1輛大貨車停於路邊，上前查看發現車上所載物品與現場掉落物相符，林姓駕駛也正在憂愁，車上多包生雞糞不知掉落何處。