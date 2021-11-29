快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

競逐國際創新發明競賽 台南市消防局穿金戴銀

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防局參加「2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽」，在參賽11國中脫穎而出，其中「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎，「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。

這項比賽由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會在11月間主辦，參賽者送件競逐，共有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等海內外11個國家共同參與，總參賽件數為476件。

台南市消防局運用於改良車庫排廢氣與救災車輛用外接式電源整合系統，目的在於守護消防人員工作健康，獲得評審一致肯定穿金戴銀殊榮。

消防局長李明峯表示，外勤消防隊為確保消防車輛出勤堪用，每日車輛試動是例行公事，產生柴油廢氣蓄積車庫，長期造成消防人員身心健康疑慮。消防局仿效歐美先進國家，經多次改良與調整，使車輛發動時不僅可將廢氣排至室外，更大大淨化室內車庫空氣品質。

消防局分隊廳舍共計有4個分隊車庫通風不良，其中3個分隊近年有新廳舍規劃，將會把車庫通風設計納入考量，永康分隊去年底建置救災車輛車庫內廢氣排放裝置，至今使用情形良好。

李明峯指出，考量充電式救災工具器材如無線電、軍刀鋸、破壞器材等使用頻繁及長期救災充電需求，精進及改良現有救助器材車外接式電源系統，除了可另提供6到9個110V電源插座，並規劃置放充電座空間，便於救災人員於救災現場供電使用，或返隊後直接外接插頭充電。共完成8輛主力救助器材車外接式電源系統。

台南消防局在救災車輛加裝用外接式電源整合系統，方便救災人員於救災現場供電使用。記者黃宣翰／翻攝
台南消防局在救災車輛加裝用外接式電源整合系統，方便救災人員於救災現場供電使用。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局在車庫加裝救災車輛車庫內廢氣排放裝置，使車輛發動時可將廢氣排至室外，淨化室內車庫空氣品質。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局在車庫加裝救災車輛車庫內廢氣排放裝置，使車輛發動時可將廢氣排至室外，淨化室內車庫空氣品質。記者黃宣翰／翻攝
台南市消防局參加「2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽」，「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎（右），「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎（左）。
台南市消防局參加「2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽」，「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎（右），「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎（左）。

俄羅斯 廢氣排放 台南

延伸閱讀

獨／中市消防山搜逾3小時 打臉南投「1.5小時車程」

用力與美來防災！展肌美、秀防災健體10名選手進行票選

消防員巧思！定位燈結合水帶護套 火場救災安全靠它照

消防救災新利器 台南消防人員操作無線電通訊輔助設備

相關新聞

新店男開車載6歲兒子上學 疑心臟病發自撞路樹身亡

新北市47歲蔣姓男子今天早上8點多，開著豐田車載小孩上學，途中行經新店區安祥路下坡路段時，失控整輛車偏移至對向車道，撞上...

影／行人走斑馬線慘被小黃撞倒 網批：職業級目小！

高雄市一名計程車運將28日傍晚駕車行經鳳山區八德路左轉鳳松路時，疑似未禮讓行人，直接撞上斑馬線上的行人，行人被撞倒地，整...

影／台南中年男酒駕闖紅燈自撞路樹 車頭起火2人逃出

43歲廖姓男子今天清晨5點多涉嫌酒後駕車，行經台南市北區海安路二段闖紅燈後自撞路樹，轎車車頭起火燃燒，廖和車上曾姓女乘客...

誤會女同學說他上課傳情書 小四生踢傷她被家長告

台中海線一所國小的男學生在學校誤以為同班一名女學生說他上課傳情書，男學生一時情緒失控踢傷對方，女學生的家長昨晚報案提告，...

電熱毯短路 中風老翁燒死

新北市板橋區八十一歲洪姓老翁中風多年臥病在床，昨天清晨疑因電熱毯電線短路引燃棉被，無力逃生，女兒被驚醒發現企圖搶救已來不...

卡車過彎6袋雞糞飛出撒滿地 車主要清還要吃罰單

林姓民眾日前從屏東縣載運生雞糞，要載到農地使用，行經台東縣9線343.5公里處，疑因過彎時車上數包生雞糞不慎掉落，部分生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。