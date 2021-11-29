競逐國際創新發明競賽 台南市消防局穿金戴銀

台南市消防局參加「2021第十二屆IIIC國際創新發明競賽」，在參賽11國中脫穎而出，其中「救災車輛用外接式電源整合系統」榮獲金獎，「救災車輛車庫內廢氣排放裝置」榮獲銀獎。

這項比賽由中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會在11月間主辦，參賽者送件競逐，共有來自台灣、日本、中國、香港、韓國、印尼、馬來西亞、泰國、美國、俄羅斯、羅馬尼亞、摩洛哥等海內外11個國家共同參與，總參賽件數為476件。

台南市消防局運用於改良車庫排廢氣與救災車輛用外接式電源整合系統，目的在於守護消防人員工作健康，獲得評審一致肯定穿金戴銀殊榮。

消防局長李明峯表示，外勤消防隊為確保消防車輛出勤堪用，每日車輛試動是例行公事，產生柴油廢氣蓄積車庫，長期造成消防人員身心健康疑慮。消防局仿效歐美先進國家，經多次改良與調整，使車輛發動時不僅可將廢氣排至室外，更大大淨化室內車庫空氣品質。

消防局分隊廳舍共計有4個分隊車庫通風不良，其中3個分隊近年有新廳舍規劃，將會把車庫通風設計納入考量，永康分隊去年底建置救災車輛車庫內廢氣排放裝置，至今使用情形良好。