影／台南中年男酒駕闖紅燈自撞路樹 車頭起火2人逃出

43歲廖姓男子今天清晨5點多涉嫌酒後駕車，行經台南市北區海安路二段闖紅燈後自撞路樹，轎車車頭起火燃燒，廖和車上曾姓女乘客手腳擦傷送醫，廖酒測值超標，警方將依公共危險罪嫌法辦，闖紅燈部分開單告發。

台南市北區中華北路二段、海安路三段路口，今天清晨5點49分發生一輛黑色轎車沿海安路三段行駛，在路口闖紅燈後，轎車要左轉中華北路二段，但轎車失控自撞路樹後，轎車車頭起火燃燒，車上廖男和曾女（30歲）手腳擦傷及時逃出，兩人經救護人員送醫，消防人員出水撲滅火勢。

轄區台南市警五分局員警報獲到場了解，駕駛黑色轎車是廖姓男子，廖酒測值超過每公升0.25毫克，警詢後依公共危險罪嫌法辦。小型車闖紅燈，依交通管理處罰條例罰2700元。

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